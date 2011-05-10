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Politika

CHP'DEN ERMENİLER PATRİKHANESİNE ZİYARET İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 19:51

-CHP'DEN ERMENİLER PATRİKHANESİNE ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ile CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayligil, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ı ziyaret etti. Tamaylıgil ve Korutürk'ün Patrik Vekili Ateşyan ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Ateşyan'ın kapıya kadar uğurladığı Tamaylıgil ve Korutürk, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korutürk, Patrik Vekili Ateşyan'ın, CHP hakkında yeni yaklaşımlar hakkında meraklarını giderdiklerini söyleyerek, ''Aile sigortası, tarım projelerimiz ve ekonomik projelerimizden bahsettik. Bütün vatandaşlarımıza projelerimizi anlattığımız gibi, azınlıklar da bizim vatandaşlarımız, onlarla da yapmayı istediklerimizi paylaşıyoruz'' dedi. Seçimlerde CHP'nin milletvekili adayları arasında niye Ermeni bir aday olmadığı sorusunu yanıtlayan Korutürk, ''Biz vatandaşlarımızı Ermeni, Rum, Türk, Kürt, Çerkez şeklinde ayırmıyoruz. Adaylar sırasına göre değerlendiriliyor. Maalesef çok değerli insanlar vardı, ancak 4 bin 300 başvurudan 550 aday sayısına inmek durumunda kalındı. Sayı 550'ye indirildiğinde herkes çok mutlu olmadı. Bu sayıyı, buraya indirenler de mutlu değil. Genel Başkanımız taahhüt verdi; bu sefer, 29 ilde ön seçim yapıldı, gelecek seçimlerde, hazırlıkları tamamlayıp her ilde ön seçim yapılacak'' diye konuştu. 1915 Olayları ile ilgili bir başka soruyu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Korutürk şunları söyledi: ''Bugün yaptığımız görüşmede, bu konuya değinilmedi. CHP'nin bu konudaki görüşleri bellidir. Yaşananların acı olaylar olduğunu biliyoruz. Ancak bu, iki tarafa da acı vermiştir. Bunların soykırım olarak adlandırılmasına biz taraftar değiliz. Biz diyoruz ki 'tarihçiler otursunlar araştırsınlar'. Kim kime ne yapmış, niçin böyle olmuş, nasıl bu noktaya gelinmiş? Ortaya bir şey çıksın. Tarihçiler, bir mutabakata varsın. Biz, bunu kabul ederiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile partimiz, bunu beraber teklif etti. TBMM'de de bu kabul edildi. İki tarafın bundan acı duymasından dolayı üzüntülüyüz ama acıların tek bir tarafa da addedilmesini doğru bulmuyoruz.''

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