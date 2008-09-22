CHP'den Ergenekon özeleştirisi!

CHP yönetiminin, kaos çıkararak askeri darbeye zemin hazırlamakla suçlanan Ergenekon sanıklarını savunmasına karşılık solda farklı görüşler ifade ediliyor. İsmi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları arasında geçen eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, bunlardan biri.



Türkiye'nin çetelerle mutlaka yüzleşmesi gerektiğini belirten tecrübeli politikacı, Ergenekon soruşturmasının bunun için bir şans olduğunu söylüyor. Karakaş, "Ev basılıyor, el bombaları, silahlar ortaya çıkıyor. Bunların kesin olarak üzerine gidilmesi, çetelerin dağıtılması ve yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması gerekiyor." diyor. Zaman'a konuşan Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Onursal Başkanı Karakaş, ülkenin darbeler sebebiyle büyük acılar yaşadığını ifade ediyor.



Yaşananların hesabının sorulmasını isteyen SHP'li eski bakan, bu açıdan Ergenekon davasının önemsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye'nin çetelerden arındırılmasının önemine değinen Karakaş, bazı asker ve sivil kişilerin yıllardır toplumun gözü önünde hukuk dışı işler yürüttüğünün ortaya çıktığını kaydediyor.



‘Darbe günlükleri soruşturulsun’



Ergenekon davasını bu haliyle eksik gören Karakaş, "darbe günlükleri"nin de soruşturulmasını istiyor: "Ortada bir kuvvet komutanının anıları var, bunun mutlaka üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani bir eski komutanın ortada dolaşan anı defteri varsa ve orada darbe hazırlıkları anlatılıyorsa hükümetin ve ona bağlı olan Genelkurmay'ın öncelikle bir soruşturma açması gerekir." Ercan Karakaş, 12 Eylül'ün ardından işlenen gayri meşru cinayetlere değinirken, çetelerin yok edilmesi için kökten bir temizliğin şart olduğunu söylüyor. "Arjantin'den, Brezilya'dan Yunanistan'a kadar askerî darbenin acılarını yaşayan bu ülkeler bunlarla yüzleşmesini yaptı. Biz ise bu tür şeyleri kazayla, neredeyse tesadüfen öğreniyoruz. Daha köklü bir yüzleşmeye ihtiyaç var." diyen Karakaş, 12 Eylül'de mağdur olan ve onuru kırılan insanlara "mahkemeye gidin, hesap sorun" çağrısında bulunuyor. Karakaş, demokrasi ve hukukun Türkiye'de gerçek manada var olabilmesi için Anayasa'nın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.



Başörtüsü sorununu CHP çözmeli



Solun içinde bulunduğu durumu değerlendiren Ercan Karakaş, CHP'nin geçmişte sosyal demokrasinin değerlerine, ilkelerine, hedeflerine önem verdiği zamanlarda yükseldiğini hatırlatıyor.



Karakaş, şöyle devam ediyor: "Bir parti kendisini de irdeleyebilmeli, özeleştirisini yapabilmeli, yenilenme için bu şart. 30 yıl önceki politikalar, söylemler ve zihniyet bugün için geçerli değil. Her şey çok hızlı değişiyor. Partinin bunu anlayarak insanların daha mutlu, daha huzurlu olabilmesini sağlayacak programlar geliştirmesi lazım. 'Buna ihtiyacım yok' diyen partiler zayıflamaya mahkûmdur." Başörtüsü meselesini örnek gösteren tecrübeli politikacı, CHP'nin bu konuda bir açılım getirerek sorunu çözmesini istiyor. Karakaş, "Bu sorunu bana göre AK Parti değil, CHP çözebilir. Bunun için de ortamın oluşturulması çok önemli. Yani bu, uzlaşmayla çözülebilir. Bu bir yanıyla da özgürlük sorunudur. CHP ve diğer partiler bu konunun çözümüne olumlu katkıda bulunabilirler." ifadelerini kullanıyor.



İstanbul için CHP'den adaylığa sıcak



CHP'den 8 yıl önce ayrılan Ercan Karakaş, yeni oluşumların başarılı olmaması nedeniyle eski partisine geri dönebileceğini söylüyor. İsmi CHP'nin İstanbul adayları arasında geçen Karakaş, teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceğini belirtiyor. Seçilmesi halinde yapacağı ilk şeyi ise İstanbul'un yeşil alanlarını artırmak olarak özetliyor.

