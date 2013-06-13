CHP’den Erdoğan’a plebisit soruları: Yürütmeyi durdurma kararı varken anket yapılabilir mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, Gezi Parkı ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın plebisit yönteminden söz etmesi üzerine konuyu TBMM’ye taşıdı. Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Erdoğan’a, “Sandık güvenliğini kim sağlayacak? Yürütmeyi durdurma kararı varken akıbetin ankete bırakılması hukuki midir? Taksim dayanışması ile niçin görüşmüyorsunuz?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Oran önergesinde, “Bugün (13 Haziran 2013) yaptığınız bir konuşmada ‘referandum ancak anayasa oylamaları ile ilgili olarak yapılabiliyor. Plebisit, o ildeki belediyenin yapacağı bir uygulamadır. Bunu daha geniş çerçevede İstanbul için yapabilir. Bu yerel yönetimlerde 15. maddede açıklanıyor’ İfadesinde bulunduğunuz görülmektedir” dedi.

Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-Referandum veya halkoylamasından çok farklı olan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, ilgili belediye tarafından yapılan Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde belirtilen “araştırma” veya “kamuoyu yoklaması”nı kim yapacaktır, sandık güvenliğinden, yönteminden, oyların sayımından ve sonuçların açıklanmasından kim sorumlu olacaktır?

-YSK, daha önce aldığı bir kararda Belediyeler tarafından yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırmaların yapılmasında "yetkisiz" olduğunu açıklamıştır. Bu kapsamda YSK’nın seçim güvenliğini ve sürecini yönetmediği bir “anket” çalışması ile Gezi Parkı’nın akıbetinin belirlenmesi çoğulcululuk ve şeffaflık ilkelerine uygun mudur? Yürütmesi duran konunun akıbeti ankete bırakılır mı?

-Hakkında bağımsız yargının yürütmeyi durdurma kararı olan bir konunun akıbetinin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya ilgili ilçe belediyesinin yapacağı bir ankete bırakılması hukuk devleti ilkesi ile uygun mudur?Madem yok hükmünde yapılacağın nasıl biliyorsunuz?

-Aynı açıklamada “Yürütmenin durdurulmasına dair bir karar verilmesi de manidardır. Şu anda ihalesi yapılmış bir proje mi var? Yok. Nasıl böyle bir kararı verirsiniz? Ne ihale, ne proje yokken siz bunun kararını veriyorsunuz” dediğiniz görülmektedir. Hakkında ihale, proje olmayan bir konuda belediye hangi soruyu soracaktır? İhalesi, projesi olmayan yani yok hükmünde olan bir konu halka nasıl sorulacaktır? İhalesi ve projesi olmayan Topçu Kışlası projesinin “yapılacağını” neye dayanarak ifade etmektesiniz?

Taksim dayanışması ile niçin görüşmüyorsunuz?

- 80 Sivil Toplum Örgütü’nün desteklediği, bu alanda herkesin meşru temsilci olarak kabul ettiği, “Taksim Dayanışması” temsilcileriyle görüşmeniz, onların görüş ve önerilerini dinlemeniz gerekmez mi? Bu görüşmeyi hangi sebeple yapmıyorsunuz, sizden beklenen meşru talepleri dinleyerek ortaya çıkan gerginliği çözmek Başbakanların görevleri arasında değil midir?