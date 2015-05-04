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Politika

CHP’den Erdoğan'a: Kur’an hırsızlığı ve zulmü haram kıldı

Özkes: Kur’an’la yaşadığını iddia eden birinin ilahi emirlere harfiyen uyması gerekmez mi?

04 Mayıs 2015 18:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te yaptığı konuşmada, "Ben Kur'an'la büyüdüm, Kur'an'la yaşıyorum" sözleriyle, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisine, CHP'nin emekli müftü milletvekili İhsan Özkes'ten yanıt geldi.

Hürriyet'e konuşan Özkes, "Recep Tayyip Erdoğan Kur'an'la büyüdüğünü, Kur'an'la yaşadığını söylüyor. Kur'an'la büyüyüp, Kur'an'la yaşadığını iddia eden birinin, Kur'an'ın hırsızlığı haram kıldığını, yolsuzluğu haram kıldığını, rüşveti haram kıldığını, kul hakkı yemeyi haram kıldığını, israfı haram kıldığını, baskıyı ve zulmü haram kıldığını bilmesi gerekmez mi? Kur’an’la yaşadığını iddia eden birinin bu ilahi emirlere harfiyen uyması gerekmez mi?" dedi.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Erdoğan Siirt’teki konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun, “Kenan Evren gibi Kur'an'ın istismarını yapıyor” sözlerine cevap vermişti. Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, ben Kur'an ile büyüdüm, Kuran ile yaşıyorum. Onu sen kendine söyle. Kendi şahsında Kur'an’ın yerinin ne olduğu malum" demişti.

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