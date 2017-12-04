CHP'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu cezaevine atmakla tehdit ediyorlar, Türkiye'yi başına yıkarız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Genel Başkan'ımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katıldı.

CHP'li Ağbaba, Ahmet Küçükşahin’in başkanlığının düşürülmesinin ardından kongrede aday olan Ahmet Pektaş ile Oktay Şahintürk’e başarı diledi.

“Partiyi kapatmak için bile müdahalede bulunabilir"

Partisinin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Ağbaba, cezaevleriyle tehdit edildiklerini savunarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, başta Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün parti yöneticileri bir tehditle karşı karşıya. Belgeler, ortaya çıkınca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticilerine bir fezleke gönderildi. Fezlekenin özü de ‘PKK, FETÖ, IŞİD örgütüyle iş birliği yapmak’. Benimle ilgili bir fezleke geldi. Bunun anlamı şu. Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız. 2019’a giderken, 2023 hedeflerinin önündeki en büyük engel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O nedenle bizleri susturmak istiyorlar. 'Belki yapar mı?' demeyin. Böyle bir çılgınlığı, belki bu partiyi kapatmak için bile müdahalede bulunabilir. Belki yarın Genel Başkan'ımıza, karşı bile bir girişimde bulunabilir. Tehdit ediyor. Ne diyor? ‘Yanına bırakmayacağım’ diyor. Genel Başkan'ımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Genel Başkan'ı, oradan göndermekle tehdit ediyor. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Karşımızdaki tablo bu ve bu ciddi bir tablo.”

“Türkiye'ti onun başına yıkarız"

Ağbaba, tehditlerin sonunda Kılıçdaroğlu’na dokunulursa partisinin tutumunu şöyle anlattı:

“Bu fezleke düzenlenmesi, dün Iğdır’dan, Kars’tan Cumhuriyet Halk Partisi’ni tehdit etmesi, boşa değil. Şunu şuradan söyleyip, ifade edelim. Biz, Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız. O kadar söyleyelim.Onların 2023 hedefleri. Nedir 2023 hedefleri? Cumhuriyetin yıkılışıdır, bunu bilin. 2023 hedeflerine giderken, önündeki en büyük engel, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz, sonuna kadar demokrasiyi savunacağız. Sonuna kadar cumhuriyeti savunacağız. Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’ü, onu savunmaya devam edeceğiz. Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde. Bunun bedeli, ölüm de olsa ondan korkan namerttir. Ona teslim olan namerttir."

“Cumhuriyeti savunanlar kazanacak"

Cumhuriyeti savunanların 2019 yılında kazanacağını vurgulayan CHP'li Ağbaba,"Şunu iddia ile söylüyorum. Bütün Türkiye’ye söylüyorum. 2019’da cumhuriyeti savunanlar kazanacak. 2019’da parlamenter demokrasiye gönül verenler kazanacak. 2019’da 'Kadın-erkek eşittir' diyenler kazanacak. 2019’da hukuku, yargıyı, bağımsız yapanlar; bağımsızlığı savunanlar, kazanacak. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler, bilin ki kaybedecekler. İddiayla söylüyorum. 2019’da biz, bu görüşleri savunanlar, o 16 Nisan ruhuyla 'Adalet Yürüyüşü'ndeki o ruhla bu işi başaracağız. Hani 16 Nisan’da her şeye rağmen yüzde 50’nin üzerinde bir 'hayır' çıktı. Dediler ki ‘Bu sandıkta tesadüf oldu, bir daha bir araya gelebilirler mi? Bu ‘hayır’ı savunanlar’ dedi. Geldi mi bir daha bu ‘hayır’ı savunanlar? Geldi. Ne zaman? Adalet Yürüyüşü'nde" diye konuştu.