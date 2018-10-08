CHP'den Erdoğan'a "İnönü" tepkisi ve suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye ilişkin olarak söylediği "Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun" sözlerine suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur" dedi.

Öztürk, Erdoğan'dan bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini de isteyeceklerini söyledi.

Merkez Yürütme Kurulu sonrasında konuşan Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

- McKinsey konusunun takipçisi olmaya devam edeceğiz, yakından izleyeceğiz.

- Genel Başkanımızın sormuş olduğu 10 soru, AKP Genel Başkanının doğru yolu bulmasını sağlamış

- Kendisi 180 derecelik derecelik dönüşe gerekçe arama, üstünü örtme gayretine girmiş. Bu çerçevede partimize yüklenmiş, sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye’nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş.

- Sayın İsmet İnönü büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi 2. Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır

- Ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi bu ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki AKP Genel Başkanına yakışır, ama bu cumhurbaşkanlık makamına yakışmaz.

- ABD Başkanının sesini özlediğini söyleyeceksin, ABD askerleri için dua edeceksin, ABD uçaklarına Türk hava sahasını açtım diyeceksin, bu özelliklerle tarihe geçeceksiniz.

- CHP bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan M. Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. Yurtseverlik bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her oyuna tepki göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

- AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi gösterdi, bizim PKK ile işbirliği içerisinde olduğumuzu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir, bu iddiayı yapan kişi bir dönem “milliyetçiliği ayaklar altına aldık.” diyen kişidir. Teröristlerin başına sayın, şehitlerimizin başına da kelle diyen kişidir.

- Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.