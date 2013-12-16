CHP'den Erdoğan'a: Dondurucu soğukta elektrik kesintisi kriz değil midir?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP, dondurucu soğukların yaşandığı günlerde başta İstanbul olmak üzere hafta sonunda birçok yerde yaşanan elektrik kesintileri ve doğal gaz sıkıntısını TBMM gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Özellikle İstanbul’da soğuk kış günlerinde yaşamı felce uğratan elektrik kesintileri kötü enerji yönetiminden mi kaynaklanmaktadır? 2013 yılının son ayında İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde plansız elektrik kesintileri yaşanması ve vatandaşın hafta sonunda çoluk çocuk evde ısınamayıp hastalanması ‘kriz’ değil midir? Enerji Bakanı niçin bu durumu ‘Kriz’ olarak nitelemiyor? Hangi önlemleri alacaksınız? 30 Mart 2014 seçimi sonrasında elektrik ve doğal gaza büyük zam yapılacağı doğru mudur?” diye sordu.

Nedeni kötü yönetim mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Oran’ın, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- Özellikle İstanbul’da soğuk kış günlerinde yaşamı felce uğratan elektrik kesintileri kötü enerji yönetiminden mi kaynaklanmaktadır?

- Elektrikte plansızlık nedeniyle arz-talep dengesinde gerekli altyapının sağlanamadığı ve tüm sıkıntıların, yönetimin yapılamamasından kaynaklandığı doğru mudur?

Niçin bu sıkıntıyı öngörmediniz?

- İthalatla karşılanan doğalgazla elektrik üretiminin çok artmış olması ve havaların aşırı soğuduğu kış aylarında tedarikte sorun yaşanması halinde elektrik üretiminde sıkıntı yaşanacağı öngörülebilir bir senaryo değil midir, niçin bu durum göz ardı edildi?

- Sanayi ve ısınmada doğal gazın kullanımının bu kadar artırılması karşısında yeterli tedarik garantileri niçin sağlanmadı?

- Elektrik üretiminde neden bugüne kadar alternatif ve çevreye uyumlu kaynaklar devreye sokulmadı?

Azerbaycan gazı transit mi geçecek?

- Devreye girecek olan Azerbaycan gazının daha çok Türkiye’deki Azerbaycanlı şirketlerin ihtiyacına gideceği, çok az kısmının Türkiye’ye kalacağı iddiası doğru mudur? TANAP anlaşmasının da sadece bu gazın Avrupa’ya taşınması için hazırlandığı bilgisi doğru mudur? 2004 yılında Azerbaycan’la avantajlı bir anlaşma imzalama şansının kaçırılma gerekçesi nedir?

Katar’dan LNG niye gelmedi?

- Bu yıl aralık ayında hava sıcaklıklarının çok sert düşeceği önceden belli olmasına karşın Katar’dan gemiyle LNG satın alınması yoluna niçin zamanında başvurulmadı. Geçen hafta Katar’a giderek LNG satın alma görüşmesi yapmanıza karşın halen LNG’nin Türkiye’ye gelmemiş olmasının gerekçesi nedir, sorumlusu kimdir?

Enerji Bakanı’na göre kriz nedir?

- 2013 yılının son ayında İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde plansız elektrik kesintileri yaşanması ve vatandaşın hafta sonunda çoluk çocuk evde ısınamayıp hastalanması ‘kriz’ değil midir? Enerji Bakanı niçin bu durumu ‘Kriz’ olarak nitelemiyor? Yaşanan bu durumun adı yönetim krizi değilse nedir?

- Satın alınan doğal gaz ve elektrik üretimi-tüketimi arasında hassas bir denge oluştu ise kış ayları için ek önlemler alınması gerekmiyor muydu? Artacak elektrik ve doğal gaz talebi için aldığınız önlemler nelerdir?

Depo neden yapılamadı?

- “Al ya da öde” anlaşmaları nedeniyle gündeme gelen ve dönemsel olarak fazla gelen doğal gazın depolanması için yapılması gereken depolar niçin yapılmadı? Doğal gaz depolarının yapımına başladınız mı, hangi aşamadalar? Yeterli donanımı-personeli olmayan şirketlerle depo yapım denemelerinde bulunduğunuz ancak yaptırılan ünitelerin çalışmadığı bilgisi doğru mudur? Hangi şirkete/kişiye doğal gaz depo yapımı ve ünite işi verildi, akıbeti ne oldu?

Seçimden sonra zam mı var?

- Serbest piyasada devletin aldığı elektriğin fiyatının son dönem çok yükseldiği, ancak yaklaşan yeril seçimler nedeniyle zam yapılmadığı öne sürülmektedir. 30 Mar 2014 tarihinden hemen sonra hem doğal gaza hem de elektriğe yüklü miktarda zam yapılacağı bilgisi doğru mudur? Doğal gaz ve elektriğe hangi tarihte zam yapılmasını öngörmektesiniz?

- 2007 yılından bu yana 1-15 Aralık dönemi içerisinde yurt dışından satılan alınan doğal gaz miktarı nedir? Son 7 yıl içerisinde bu dönemde hangi ülkeden ne kadarlık doğal gaz satın alındı ve karşılığında her bir ülkede ne kadarlık ödeme yapıldı? Özellikle Rusya, Azerbaycan ve İran’a yapılan ödeme miktarları kaçar TL’dir?

- 2007 yılından bu yana 1-15 Aralık dönemi içerisinde Türkiye’de üretilen elektrik enerjisi miktarı nedir? Bu dönem içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de tüketilen günlük elektrik miktarı nedir? Söz konusu dönemi kapsayan günlük elektrik tüketim miktarının son 7 yıla göre ayrıntılı dağılım nasıldır?