CHP'den Erdoğan'a Atatürk yanıtı: Yürekten değil anketten gelen sevgi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yapılacak ilk seçimin, referandum niteliğinde olduğunu belirterek, "Atatürk ile gönül bağı hiç kopmayanlar ile Atatürk'e gönül bağını 16 Nisan referandum sonucundan sonra, anket çalışmalarına göre kuranlar arasında yapılacaktır" dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün ulu önder Atatürk'ü tüm yurtta, Anıtkabir ve Mecliste andıklarını belirtti. Ülkenin partili ilk Cumhurbaşkanı'nın, külliyede üst düzey bürokratlar, bakanlar, Genelkurmay Başkanı'nı karşısına alarak, ülkenin kurucu liderinin, "İki büyük eserimden biri" dediği CHP'ye hakaret ederek, algı oluşturmaya, eski yaptıklarını anlatıp, günah çıkarmaya devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kendilerini, içlerindeki Atatürk sevgisinin azlığıyla suçladığını ifade eden Özel, "Kendi içindeki Atatürk sevgisinin azlığından, Atatürk'ün partisini sorumlu tuttu. CHP ile kurucusu arasında hiçbir zaman kopmamıştır, şahidimiz Türkiye'deki herkestir. Ama Erdoğan ile Atatürk arasındaki bağın, 16 Nisan referandum sonucundan sonra kurulduğunu da sağır sultan biliyor" diye konuştu.

"Yürekten gelmeyen anketten gelen Atatürk sevgisi"

Özgür Özel, yürekten gelmeyen, anketten gelen Atatürk sevgisinin ve samimiyetin sorgulanması, "Şimdiye kadar aklınız neredeydi" denilmesinin doğal bir şey olduğunu savundu.

Erdoğan'ın, "Biz Atatürk'e 'Atatürk' dedik diye şimdi suç oldu." dediğini aktaran Özel, bugüne kadar dememesini eleştirdiklerini, bugüne kadar diyememenin, suç, ayıp olduğunu ifade etti.

CHP'li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün demiş olmanı da siyasi amaçlarla, Atatürk'ün kurduğu demokrasiyi ortadan kaldıracak rejimine destek ararken, takiyye yapmana kızıyoruz, eleştiriyoruz. 'İki ayyaş' derken, hadi biri İsmet Paşa, öbürü kimi kastediyordun? Düne kadar fesli soytarıyı, yuvarlak yemek masanda ağırlayan sen değil misin? Atatürk'ün annesine söveni, sayanı 29 Ekim resepsiyonuna çağıran sen değil misin? Atatürk'e 'Atatürk' deme zamanı geldi, neden çünkü millet sana, takiyyene 'dur' dedi, senin içtenliğine de inanmadı.

Bu rejimi size değiştirtmezler. Bu rejimi değiştirmek için önünüzde bir seçim daha var. Yapılacak ilk seçim, bu sefer referandum niteliğindedir, Atatürk ile gönül bağı hiç kopmayanlar ile Atatürk'e gönül bağını 16 Nisan referandum sonucundan sonra, anket çalışmalarına göre kuranlar arasında yapılacaktır. Hadi bakalım hodri meydan."