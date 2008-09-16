CHP'den Erdoğan'a 3 soru

CHP, Başbakan’ın SPK’nın Kanal 7 için hazırladığı raporun işleme konulmamasıyla ilgili sorulara yanıt vermediğini savunarak, ‘Başbakan’ın hakaret dolu üslubu bu raporun üstünü örtmeye yetmez’ dedi.



CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Akif Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Kanal 7’yle ilgili üç soru sorduklarını ancak yanıtını alamadıklarını söyledi.



Hamzaçebi, “Şeref konusunda hassasiyet gösteren ve kendisini eleştirenleri ‘alçak’ ve ‘şerefsiz’ olmakla suçlayan Sayın Başbakan öncelikle Kanal 7 hakkındaki bu korumanın nedenini açıklamak zorunda. Sayın Başbakan’ın öfke ve hakaret dolu üslubu, işleme konulmayan SPK raporunun üstünü örtmeye yetmez” dedi.



CHP İstanbul İl Merkezi’nde CHP İl Başkanı Gürsel Tekin’in de yer aldığı bir basın toplantısı düzenleyen Hamzaçebi, 13 Eylül Cumartesi günü CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyesi Ali Kılıç ile yapılan basın toplantısında Kanal 7 hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarınca yapılan incelemede, 1 Mart 2007 tarihli rapor düzenlendiğini ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile iki yönetim kurulu üyesini kapsayan raporun o tarihten bu yana cumhuriyet savcılığına gönderilmediğini aktardıklarını hatırlattı.



“SPK Başkanı’na yönelttiğim bazı sorular yanında Sayın Başbakan’a da bazı sorular sormuştum” diye konuşan. Hamzaçebi, Başbakan Erdoğan’a, yönelttiği 3 soruyu şöyle sıraladı:

1 “SPK uzmanlarının Kanal 7 yöneticileri hakkında düzenlediği suç duyurusu raporunun işleme konulmaması için SPK Başkanı Turan Erol’a bir talimat verdiniz mi?



2 Haziran 2007’de makamınızda Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman olduğu halde SPK Başkanı Turan Erol’u çağırıp SPK uzmanlarının düzenlediği rapor hakkında üçlü bir görüşme yaptınız mı? bu görüşmede SPK Başkanı’ndan Kanal 7 meselesinin önce şirket lehine sonuçlandırılmasını istediniz mi?



3 Bunun üzerine SPK Başkanı Turan Erol’un size ‘Merak etmeyin konuyu halledeceğim’ şeklinde bir beyanı oldu mu?”

Başbakan Erdoğan’ın, Şişli kongresindeki “SPK Başkanı’na benim bu konularla ilgili verilmiş hiçbir talimatım yoktur, bunu ispat edemeyen alçaktır, şerefsizdir” ifadesini anımsatan Hamzaçebi, “Ortada olan bir gerçek var. Kanal 7 hakkındaki suç duyurusu raporu 19 aydır işleme konulmamıştır. İşleme konulmaması bir yana raporun 22 Temmuz 2007 seçimlerinden önce işlemden kaldırılması söz konusudur. Burada Kanal 7 ile ilgili açık bir koruma vardır” dedi.

SPK’nın suç işlediğini öne süren Hamzaçebi, ortaya konan görüşlerin de hukuki olmadığını iddia etti.



