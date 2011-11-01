-CHP'den Erdoğan hakkında gensoru TBMM (A.A) - 01.11.2011 - CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, ''CHP'li belediyelerin Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütüne yardımda bulunduğuna'' yönelik sözleri nedeniyle gensoru önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, Erdoğan'ın, 29 Eylül 2011'de Makedonya'ya yaptığı ziyaretin dönüşünde, ''CHP'li belediyelerin Almanya'daki bir vakıfla kredi sözleşmesi yaptığı ve bu yolla PKK'ya para aktardığını'' iddia ettiği belirtildi. Başbakanlık makamının, iddiada bulunmaktan öte açıkça suç sayılan bu fiillerin ortaya çıkarılması ve yargıya taşınmasını gerektirdiği ifade edildi. Gerekçede, Erdoğan'ın bunu yapmadığı gibi, 3 Ekim 2011'de Güney Afrika ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ''Şu anda ana muhalefet partisi lideri kendi belediyelerini bir araştırsın. Sizin hanginiz Alman vakıflarından herhangi biriyle bir kredi görüşmesi içindesin diye bir sorsun. Bunlar ufak belde belediyesi de değil, ilçe belediyesi de değil, bir araştırırsa, bak ben bu kadarını kenara koyuyorum. Çalışma zeminini daha da daralttım'' ifadelerini kullanarak, iddiasını karalama boyutuna taşıdığı savunuldu. -''Belgeleriyle açıklamak zorundadır''- Gerekçede, birer yürütme kurumları olan belediyelerin, yaptıkları iş ve işlemlerin tümünün denetime tabi olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi: ''Bunu yapmakla sorumlu olan makamın bunu yapmadan terör örgütüne yardım etmek gibi açıkça suç sayılan bir ithamda bulunmasının kendisi yasalarımız açısından suç sayılan fiiller arasında yer almaktadır. Başbakan Erdoğan, CHP'li hangi belediyelerin, Alman vakıflarından yasal olmayan biçimde para aldığını ve PKK adlı terör örgütüne para aktardığını bütün belgeleriyle açıklamak zorundadır. Başbakanlık makamı her türlü yolsuzluğun, hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını, bütün iş ve işlemlerin hukuka uygun biçimde yürütülmesini gözeten bir makamdır. Yalan, iftira gibi hem ahlaki hem de hukuki açıdan kabul edilemez söz ve eylemlerin gerçekleştirildiği bir yer olamaz. Oysa Başbakan Erdoğan, CHP'li belediyelere iftira atmada tereddüt etmezken, AKP'li bazı belediyelerin yolsuzluklarını, gerekçeleştirdikleri ihalelerdeki usulsüzlükleri görmezden gelmekte, açıkça bu fiillerin araştırılmasını, yargıya taşınmasını engelleyici söz ve eylemlerde bulunmaktadır. Örneğin Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde İçişleri Bakanlığı AKP'li belediyelerin gerçekleştirdiği yolsuzlukların yargıya taşınması için yasal soruşturma izinlerini vermemektedir. Başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerine ait belediye yönetimlerinde gerçekleştirilen denetimler, soruşturmalar nerede ise denetim ve soruşturma faaliyeti olmaktan çıkıp açıkça belediyelerin kamu hizmetlerini yürütmelerinin engellenmesine, belediye başkanlarının hak ve hukuklarına tecavüze dönüşmüştür. Bu gelişmeler, Sayın Erdoğan'ın üstlendiği görevi yerine getirmenin uzağına düştüğünü, yalan ve iftirayı siyaset yapma biçimine dönüştürmesinden dolayı kendisine güvensizlik durumunun oluştuğunu gösterdiğinden gensoru açılması uygun olacaktır.''