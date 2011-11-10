CHP’den Erciş’in il yapılması kanun teklifi



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



CHP, Van depreminde en çok zarar gören Erciş İlçesi’nin il yapılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklif, Erciş merkez olmak üzere, Muradiye ve Çaldıran ilçelerini kapsayacak biçimde yeni bir il kurulması öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, Erciş’in 165 bin civarındaki nüfusu ve nüfus yoğunluğuyla 28 ilden daha büyük ilçe olduğuna dikkat çekilerek, “Erciş, İçişleri Bakanlığı'nın Belediye Sınıflandırmasında 170 bin-200 bin nüfuslu belediyeler arasında sayılmaktadır. Depremde uğradığı yıkımı bir an önce tamir edebilmesi için; coğrafi durumu, nüfusu, ekonomik ve sosyal yapısı ile kamu hizmeti gereklilikleri açısından zaten çoktandır hak ettiği il statüsüne kavuşturulması gerekmektedir” dendi.



Gerekçede, Marmara depreminde zarar gören Yalova ve Düzce’nin il statüsüne yükseltilmesinin yeniden imar imkanı sağlandığı hatırlatarak Erciş için aynı uygulama istendi.



CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Bihlun Tamaylıgil, Erdoğan Toprak ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Adana Milletvekili Ali Demircalı imzasıyla verilen kanun teklifinde şöyle dendi:



“23 Ekim 2011 tarihinde Erciş'te meydana gelen 7,2 şiddetindeki deprem sonucunda resmi kayıtlara göre, 477 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla insanımız ise yaralanmıştır. Depremin ardından ilçenin elektrik, su, kanalizasyon ve haberleşme altyapısı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. 191 bina yıkılmış, 6 bin 100 konut ve 3 bin civarında iş yeri ağır hasar görmüştür. 165 bin civarındaki nüfusuyla, nüfus yoğunluğu açısından 28 ilimizden daha büyük bir ilçe olan Erciş, İçişleri Bakanlığı'nın Belediye Sınıflandırmasında 170 bin-200 bin nüfuslu belediyeler arasında sayılmaktadır”







