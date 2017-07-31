CHP’den Ensar Vakfı protokolüne tepki: Bakanlığı sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklamasında ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ensar Vakfı ile imzaladığı protokole tepki gösterdi. Karabıyık “Bakanlığ sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

MEB Ensar Vakfı’nı himaye ediyor

Ensar Vakfı yurtlarında yaşanan cinsel istismarı hatırlatan Karabıyık, vakıfla imzalanan 5 yıllık protokol ile MEB’in vaıfa verdiği yetkilerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile 5 yıl süreyle yaptığı ‘Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliğini, değerlendiren CHP’li vekil, “Bu protokole göre Ensar Vakfı’na sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, gezi, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleme yetkisi veriliyor. Ayrıca bu protokol ile Ensar Vakfı ve MEB düzenlenecek etkinlikler konusunda vakıfla koordineli çalışacak. Bu protokol, MEB’in Ensar Vakfı’nı himayesi altına alması demektir” açıklamasında bulundu.



Ensar Vakfı’nın Karaman’da yaşanan hadisenin ardından bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için büyük mücadele veren CHP’li Karabıyık ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Birlik Vakfı ile imzaladığı 3 yıllık protokole göre açılacak kurslarda vakıf personeli olan eğiticilere, ihtiyaç duyulduğunda ise kendi bünyesinde bulunan öğretmenlere, uzmanlara veya usta öğreticilere görev verilmesini sağlayacağına ve ücretlerini ödeyeceğine dikkat çekti.

Geleceğimiz vakıflara bırakılıyor

Aralık ayında TBMM’ye getirilen “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirlenen şartları sağlayan vakıf ve derneklerin lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile “bedelsiz irtifak hakkı” tesis edilebilecek” maddesini de hatırlatan Karabıyık, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimi ve barınması ısrarla vakıflara bırakılıyor, biz uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorumluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz; ancak Bakanlık, Ensar Vakfı ile yaptığı protokollerle geleceğimizi vakfın ellerine bırakıyor” dedi.

Çocuklardan elinizi çekin

Geçtiğimiz yıl geçirilen bir torba yasayla bazı vakıf ve derneklerin beslenme ve barınma maliyetleri de devlet tarafından desteklenecek denilmişti. Söz konusu vakıf derneklerin içinde Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in de bulunduğunu unutmamak gerektiğini kaydeden Karabıyık, “Vakıflar ve dernekler aracılığıyla çocukları siyaseten şekillendirmekten vazgeçin” sözleriyle açıklamasını tamamladı.