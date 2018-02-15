CHP'den Enis Berberoğlu için kampanya: Millet, vekiline yazıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı, MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için “Millet vekiline yazıyor” adlı bir kampanya düzenliyor.

CHP İstanbul İl Merkezi’nde hazırlanan platformda Berberoğlu’na duygu ve düşüncelerini iletmek isteyenler için özel bir defter yer alacak. Berberoğlu’na ulaştırılmak üzere açılacak bu deftere ilk mesajları 16 Şubat Cuma saat 11.00’de eşi Oya Berberoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri yazacak. Etkinlikte tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davayla ilgili de önemli açıklamalar yapılacak.