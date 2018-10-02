CHP'den emeklilikte yaşa takılanlar için çağrı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerinin görüşülmesi için TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

Grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılının açılmasıyla, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında beklentileri de Parlamentoda bulunan 8 siyasi partiden 596 milletvekilinin sorumluluğu da artmıştır. 'Emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlarımız da uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aramış, ancak Parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentileri karşılanamamıştır" denildi.

TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerinin yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamada bulundukları hatırlatılarak şöyle denildi: "Konuya ilişkin olarak 3 CHP milletvekili 27. Yasama Dönemi’nde kanun teklifi vermiş, aynı şekilde diğer siyasi parti gruplarından da bu konuda teklifler TBMM Başkanlığı’na iletilmiştir. Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne Parlamentomuz, ne de komisyonunuz duyarsız kalamaz. Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı’na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz.”