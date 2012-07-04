CHP'den El Beşir tepkisi: Bir diktatöre AKP neden kucak açıyor?

Soykırım ve savaş suçlarından hakkında tutuklama kararı olan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile 10 Mayıs 2011’de imzalanan askerî işbirliği anlaşmasının TBMM Dışişleri Komisyonu’nda haftasonu kabul edilmesine muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Türkiye ile Sudan arasındaki askerî işbirliği anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısına tepki vererek, AKP’nin ikiyüzlü dış politikasının Türkiye’yi itibarsızlaştırdığını savundu. “Dünyanın gözü önünde katliamlar, işkenceler, tecavüzler, yakıp yıkmalar ve zorunlu göç suçlarını işleyen bir diktatöre AKP neden kucak açıyor” diyen Toprak, “Peki, aynı AKP neden insan haklarını gerekçe göstererek Suriye ile ülkemizi savaş noktasına getirmiştir? Aslında bu sorunun cevabı basittir. İpleriniz başkalarının elindeyse sizi istedikleri gibi yönlendirirler” diye konuştu.

BDP’li Nazmi Gür ise Taraf’a şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik dış politika açılımı söz konusu. Fakat Türkiye, iki şeyi gözden kaçırıyor: Birincisi, özellikle Afrika’da, Türkiye’nin siyasal, diplomatik, ticari ve ekonomik ilişki geliştirmek istediği ülkelerin tamamına yakını diktatörlükle, askerî rejimlerle yönetilen ülkeler. İkincisi, El Beşir gibi soykırım suçu işleyen bir diktatörle Türkiye’nin bu şekilde ilişkilerini geliştirmeye çalışması.” Gür ayrıca Suriye ve Libya gibi ülkelerle yapılan ikili anlaşmaların büyük bir kısmının Dışişleri Komisyonu’nun gündemine alınmadığını belirtti.

Dışişleri Komisyonu’nun MHP’li üyesi Tuğrul Türkeş de, tasarıya muhalefet şerhi düştü. “Anlaşma ile alakalı yapılan müzakerelerde bürokratlar tarafından tatmin edici bilgilerin verilemediği” belirtilen şerhte şöyle dendi: “Özellikle Sudan konusunda; siyasi durum ve bölünme sonrası yeni bir devlet olan Güney Sudan ile ilişkileri, gelişen bu yeni durumun eşiğinde Türkiye ile yapılacak böyle bir işbirliğinin bölgeye etkilerinin de yeterince araştırılmadığı kanaati doğmuştur.”



El Beşir bir daha gelirse, ABD yardımı kesebilir



ABD Kongresi’nde hükümetin harcamalarıyla ilgilenen Tasarruf Komitesi, Darfur’da soykırım yapmakla suçlanan Sudan lideri Ömer El Beşir’i ağırlayan ülkelere yapılan mali yardımın askıya alınmasını öngören bir yasa tasarısını onayladı. Tasarı Kongre’de oylanarak yasalaşırsa Beşir’i 2009’da ağırlayan Türkiye de yaptırım uygulanan ülkeler arasına girecek. Cumhuriyetçi Parti’den Frank Wolf’un sunduğu tasarı, 200 bin ila 400 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan El Beşir’in yalnız bırakılması ve Darfur’da işlediği suçlarla yüzleşmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) çıkması için baskı kurmayı amaçlıyor.

Komite üyeleri, Beşir’i ağırlayan ülkelerin tutuklama emrini görmezden gelerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediklerini söylüyor.

Türkiye, Kasım 2009’da El Beşir’i Ankara’da ağırlamış, Uluslararası Af Örgütü Türkiye’ye El Beşir’i ICC’ye teslim etmesi çağrısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise eleştirilere “Müslümanlar soykırım işlemez” diye cevap vermişti.