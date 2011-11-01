-CHP'den eksik prim günleri için kanun teklifi TBMM (A.A) - 01.11.2011 - CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, sigortalılığına ara verenlerin eksik prim günlerini borçlanarak kapatmalarına imkan tanıyan kanun teklifi verdi. Çetin'in, TBMM Başkanlığına sunduğu telifin gerekçesinde, 1999 yılı ve sonraki dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltildiği, prim ödeme gün sayısının artırıldığı belirtildi. 1999 yılı öncesinde sigortalılığı başlayanların bu düzenlemeden mağdur olduğu ifade edildi. Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılanlar için, kesintisiz çalışma olanağı bulamamaları nedeniyle emekliliğin imkansız hale geldiği savunulan gerekçede, ''1990'lı yıllardan itibaren yaşanan ekonomik krizler de pek çok vatandaşımızın işini kaybetmesine yol açmıştır. Bu duruma maruz kalan sigortalının çalışma süreleri arasında boşluk meydana gelmiştir. Öngörülen prim ödeme gün sayısının tamamlanması zorlaşmıştır. Bu durum çalışanlar tarafından haklı olarak 'mezarda emeklilik' tanımlamasıyla eleştiri konusu yapılmıştır'' ifadesine yer verildi. Teklif, çalışma yaşamını sürdürmekteyken herhangi bir şekilde işsiz kalan ya da başka nedenlerle sigortalılığına ara vermek zorunda olanların, emekli olabilmek için yasada öngörülen prim günü eksiklerini borçlanarak kapatmalarına imkan sağlıyor.