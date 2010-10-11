-CHP'DEN DURSUN'UN SEÇİMİNE DAVA TBMM (A.A) - 11.10.2010 - CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Anayasa değişikliği gereği oluşan Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliği için bu kurumda yapılan aday belirleme seçiminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. Mengü, CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli ile beraber düzenlediği basın toplantısında, Sayıştayda yapılan seçimde aday olarak belirlenen Rıdvan Güleç ve Hicabi Dursun'un 45 yaşını doldurmadıklarını kaydetti. Mengü, ''Gerek Sayıştayda, gerek yüce Mecliste yapılan seçim hukuken yok hükmündedir. Çünkü, aday olma niteliğine sahip olmayan kişiler katılmıştır. Bu adayların Sayıştayda dahi seçim yapılırken adaylıklarının reddedilmesi gerekirdi. Çünkü, o tarih itibariyle 45 yaşını doldurmamışlardı'' dedi. Manisa Milletvekili olarak bu sabah İdare Mahkemesi'ne dava açtığını belirten Mengü, Sayıştayda yapılan seçimin ''bir yargısal faaliyet değil, idari işlem olduğunu'' söyledi. Şahin, ''Bu nedenle idari işlemin, seçim şartları oluşmadığı gerekçesiyle, iptalini istedim'' diye konuştu. ''Sayıştay tarihinde çok ciddi şekilde hukuk garabetleri olduğunu'' iddia eden Mengü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine dayanak oluşturan yasa hükmünün daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsattı. Mengü, ''Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı hiçbir rahatsızlık duymadan görevini yapabilmiştir. Etik değer sahibi bir insan olsa o görevi bırakması gerekirdi. Bugün seçilen Sayın Hicabi Dursun da 256 milletvekilinin oyunu alarak seçilmiştir. Yani 276'yı bile bulamamıştır. Yaşının küçüklüğünü bir tarafa bırakın etik değerlere sahip bir insanın böyle bir görevi kabul etmemesi gerekir'' görüşünü savundu. -''ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞMIŞTIR''- İçli ise Anayasa değişikliğinin ''aceleye getirildiğini'' iddia ederek, Anayasa Mahkemesi üye seçim sürecinde ''acele işe şeytan karıştığını'' söyledi. ''Son dönemlerde kanunsuzluğun güç ile meşru hale getirilmeye çalışıldığını'' öne süren İçli, ''Bunu Sayıştay seçimlerinde de gördük. Anayasa hükmü açık, net. 45 yaşın doldurulması gerekiyor. Özgeçmişleri, milletvekillerinden saklayarak seçim yaparsanız, böyle bir garabetle karşılaşırsınız. Son yapılanlar hem Anayasa hem de İçtüzüğün eylemli olarak ihlalidir. Birtakım keyfi yorumlarla yasaya aykırı işlemlere kılıf ararsanız halk nezdinde komik duruma düşersiniz. Türk halkı aptal yerine konulmak istenmektedir'' görüşünü dile getirdi. -''GEÇİCİ MADDE DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR''- Soruları da yanıtlayan Mengü, hiçbir zaman Sayıştayın yüksek mahkeme olduğuna inanmadığını belirterek, ''Bana göre, Anayasa Mahkemesinde Sayıştay üyesinin hiç yeri yoktur. Yargılama yapmayan bir kurumdan Anayasa Mahkemesine üye seçerseniz geleceğiniz nokta bu olur. O zaman sevinçten zıplayarak karar açıklayan Anayasa Mahkemesi başkanları görürsünüz. Hayatımda açıkladığı kararı sevinçten zıplayarak açıklayan bir hukukçuya rastlamadım. Babam muhasebeciydi ama muhasebeciden Anayasa Mahkemesi üyesi olmaz. Ben nasıl muhasebe ilmini bilmiyorsam o da hukuk ilmini bilmez'' diye konuştu. ''Seçimin yenilenmesi durumunda, seçimin yapılacağı tarihte 45 yaşını dolduracaklarını varsayarsak, bu iki aday seçime katılabilir mi?'' sorusuna karşılık Mengü, seçimin yenilenebilmesi için geçici madde niteliğinde Anayasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduğunu ifade etti. Yapılan seçime dayanak olan geçici maddenin öngördüğü 5 günlük sürenin geçtiğini kaydeden Mengü, ''Bence Sayıştay, yeni bir anayasal düzenleme yapılmadan seçim yapamaz. Çünkü, 5 günlük süre geçmiş oluyor. Tekrar bir geçici madde niteliğinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Yeniden seçim yapıldığında söz konusu kişiler yeniden aday olur mu? Kendisine saygısı olan insan, olmaz'' dedi.