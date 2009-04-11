CHP'den Durak için suç duyurusu

CHP Adana İl Başkanı Serdar Seyhan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkında, seçimle ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Serdar Seyhan, büyükşehir belediye başkan adayları Ümit Özgümüş ve beraberindeki bir grup partiliyle Adana Adliyesine geldi.



Nöbetçi cumhuriyet savcısına Durak'la ilgili suç duyurusunda bulunan Seyhan, adliyeden çıkınca yaptığı açıklamada, Aytaç Durak'ın soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini savundu.



Savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini ve gizlilik kararı alındığını hatırlatan Seyhan, şöyle konuştu:



"İl Seçim Kurulunca mazbatası verilmesine rağmen, YSK'ya yaptığımız itiraz nedeniyle belediye başkanlığını net olarak görmediğimiz Aytaç Durak'ın basın bürosundan bir metin geçilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı durdurduğuna, takipsizlik kararı verdiğine dair açıklama yapacağına yönelik bir metin basına sunulmuştur. Henüz böyle bir durum olmamasına rağmen soruşturmanın durdurulduğu yönünde bir açıklama, devam eden bir davanın sonucunu doğrudan etkilemeye yönelik bir çabadır. CHP olarak bu soruşturmanın seyrini etkilemeye yönelik açıklamaları suç kabul ediyoruz. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Savcılık başvurumuzu kabul etti."



Aytaç Durak'ın seçimlerin iptali sürecini şimdiden gördüğünü iddia eden Seyhan, "Sayın Durak, hileyi ve usulsüzlüğü organize eden şebekenin ortaya çıkmasından kaynaklanan kaygı içerisindedir. Basın ve yayın kuruluşlarını hedef alır hale gelmiştir. Bu tavrını önümüzdeki süreci görmesinin getirdiği kaygıya bağlıyorum" dedi.

