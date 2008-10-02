CHP'den DSP'ye transfer

CHP’den istifa eden Ören Belediye Başkanı, DSP’ye katılacak.



Geçtiğimiz haftalarda CHP’den istifa eden Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Ören Beldesi Belediye Başkanı Kazım Turan’ın önümüzdeki günlerde DSP’ye katılacağı bildirildi. Turan’a, parti rozetini DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in takacağı öğrenildi. Katılım töreni, Ören Beldesi’nde gerçekleştirilecek.



DSP yönetimi yerel seçimlere dönük çalışmalarını hızlandırdı. Yerel seçimler öncesinde vitrin yenilemek isteyen parti yönetimi, bu kapsamda partiye yeni katılanlara rozet takarken, örgütler de çalışmaların hızlandırılması için uyarıldı. Mart 2009'da yapılması öngörülen yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Yerel seçimlere iddialı hazırlanan DSP'de yönetim bütün çalışmalarını yerel seçimlere odakladı. Son olarak CHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay'ı partiye katan yönetim, önümüzdeki hafta içinde de yeni isimleri partiye katacak. CHP’den istifa eden Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Ören Beldesi Belediye Başkanı Kazım Turan ve beraberindeki 80 kişi de önümüzdeki haftalarda DSP’ye katılacak. Belediye Başkanı Kazım Turan’a parti rozetini DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in takacağı ifade edilirken, katılım törenin de Ören Beldesi’nde gerçekleştirileceği bildirildi. Turan, son dört dönemdir CHP’den Ören Belediye Başkanlığı görevi yürütüyordu.

