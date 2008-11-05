CHP'den DSP'li Büyükerşen'e öneri

CHP, DSP’li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile "seçim ittifakı" için görüştü. Büyükerşen’e, "DSP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını desteklemesi halinde CHP’nin de Eskişehir ve Ordu’da aday çıkarmayacağı" önerisi götürüldü.



CHP lideri Deniz Baykal, geçen hafta, Büyükerşen’le, kurmayları aracılığıyla, "Yerel seçimlerde karşılıklı destek" için temas kurdu.

Bu temaslar sırasında "Ankara, İstanbul ve İzmir’de CHP, Eskişehir ve Ordu’da ise DSP adaylarının desteklenmesi" önerisi tartışıldı. Büyükerşen, bunu "kabul edilebilir" buldu.



CHP temsilcileri, Büyükerşen’e "Eğer DSP, yerel seçimlerde karşılıklı destek önerimizi kabul etmezse bizim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olur musunuz?" sorusunu da yönelttiler.



Büyükerşen ise "Önce DSP Genel Merkezi’ni bir ikna edelim. Aksi halde, teklifiniz dikkate alınabilir" yanıtını verdi.



Bunun üzerine CHP temsilcileri, Büyükerşen’in DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’den getireceği haberi beklemeye başladılar.