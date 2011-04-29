-CHP'DEN DEMOKRASİ ÇADIRLARI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Seçim mitinglerine hafta sonu Samsun'dan başlayan CHP, mitinglerin yapıldığı alanlara ''Demokrasi Çadırları'' da kurarak vatandaşların dertlerini dinliyor. Samsun'la başlayan uygulamanın diğer illerde de devam edeceği belirtilirken, çadırlara vatandaş ilgisinin ise yoğun olduğu bildirildi. CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) Aylin Nazlıaka, miting alanlarına kurulan demokrasi çadırlarıyla kadın-erkek, genç-yaşlı tüm vatandaşların özgürce konuştuğu alanlar yarattıklarını söyledi. Nazlıaka, Demokrasi Çadırları'na ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, ''Bu çadırlarda herkes eşit olarak özgürce sorunlarını, taleplerini dile getirecek. Vatandaşlarımıza CHP'li hayat nasıl olacak, bunu göstermek istiyoruz. 'Herkes için CHP' diyerek yola çıktık, 13 Haziran'da CHP iktidarında özgür, eşit, mutlu ve aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağız'' diye konuştu. Mitinglere Samsun'dan başladıklarını, ilk çadır uygulamasını da burada yaptıklarını anlatan Nazlıaka, çadırların ise mitingin yapılacağı alanda 2 saat önceden kurulduğunu bildirdi. Samsun'da çadırları ziyaret eden vatandaşların en başta, ''Nasıl bir Başbakan ve Türkiye istediklerini'' anlattıklarını belirten Nazlıaka, ayrıca işsizlik, telefon dinlemeleri ve kentte kapanan fabrikaların da dile getirildiğini söyledi. Nazlıaka, vatandaşlarla bir araya geldikleri çadırlarda herkesin sorunlarını dinlediklerini, parti olarak çözüm önerilerini de anlattıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''CHP olarak çocukların yatağa aç girmediği, kadınların şiddete maruz kalmadığı, yoksulluğun deşifre edilmediği, öğrenciler haklarını aradığında biber gazına maruz kalmadığı, hastane hastane dolaştırıldığı için insanların hayatlarını kaybetmedikleri, gazetecilerin düşündüklerini dile getirdikleri için hapishanelere gönderilmediği bir Türkiye istiyoruz ve de bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Demokrasi çadırlarını miting alanlarına götürüyoruz ki vatandaşlarımız sorunlarını açıkça dile getirsinler. Korkmadan, özgürce konuşabilsinler.'' Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan Cumartesi günü Hatay mitingi öncesinde alanda yine çadırların kurulacağını belirterek, ''Hataylılar çadırlarımıza gelip yaşadıkları sorunları özgürce anlatacaklar. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için küçük hediyelerimiz olacak. Tüm Hataylılar'ı çadırlarımıza bekliyoruz'' dedi.