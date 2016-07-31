CHP'den darbeye karşı plajda miting daveti

CHP Çeşme ilçe örgütü, Ilıca Plajı’nda bildiri dağıtarak, vatandaşları 4 Ağustos’ta Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndaki Büyük Demokrasi Buluşması’na davet etti.

Hürriyet’in haberine göre, hafta sonu olması nedeniyle binlerce tatilcinin akın ettiği Ilıca Plajı’nda, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, partisinin İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülseli Saatli, Gençlik Kolları Başkanı Enis Tepekule ve partililerin katılımıyla yapılan mitinge davet etkinliğine, CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl Kadın Kolları da destek verdi.

"Uçaklarımızı, tanklarımızı ele geçiren hainlerce, milli egemenliğimizin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin bombalandığına şahit olduk. Misak-ı Milli sınırlarımızın, Kemalist devrimlerin, laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 78 milyon için hayati önemde olduğunu bir kez daha hissettik. Şimdi, Deniz Gezmiş’lerin, Nazım’ların dediği gibi ’Ne şeriat, ne darbe, Yaşasın laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye’ diye haykırmak için Büyük Demokrasi Buluşması gerçekleştiriyoruz. Hangi inançtan, etnik kökenden ya da siyasi görüşten olursa olsun, yüreği bu vatan için çarpan herkesin, elinde Türk bayrakları ile vatan sevgisini, bağımsızlık aşkını bizimle birlikte tüm dünyaya bir kez daha haykıracağına inanıyorum."