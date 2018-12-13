CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kumbarayla tasarruf çağrısı

T24 Ankara

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kumbarayla tasarruf çağrısında bulundu. ‘’Bırak artık uçak almayı, bırak artık otomobil almayı, bırak artık saray yapmayı. Biraz tasarruf yap, tasarruf’’ diyen Bayır, elindeki kumbarayı da, tasarruf yapması için Cumhurbaşkanı'na yollayacağını söyledi.

Halkın alım gücünün giderek azalmasını görmeyen 'saray yönetimi'nin gösterişli harcamalarını eleştiren Bayır, ‘’Vatandaşa, ‘Kemer sık’ demek yerine, kemer sıkmanın saraydan başlaması gerektiğini söylüyorum. Elimde getirdiğim kumbarayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Cumhurbaşkanına ulaştırması için veriyorum. Bizim çocukluğumuzda tasarruf bize bu kumbaralarla öğretildi. Tütün rençberi bir ailenin çocuğu olarak yetişip bir sanayici ve iş adamı olduysam, Tutum Haftası'nda öğrendiğim bu kumbara sayesinde. Tasarrufa, tutuma, önce yönetenler başlamalıdır’’ dedi.

"Bu bütçeyi reddediyoruz"

Meclis'te görüşülen 2019 bütçesini, 'sarayın bütçesi' olarak nitelendiren ve reddedeceklerini belirten Bayır, ‘’Eğitime, sağlığa, bilgiye ulaşmak ne kadar haksa, suya, elektriğe, gaza ulaşmak da o kadar haktır. En doğal insan hakları, piyasanın insafına terk edilemez. Bu bütçe; yoksula, çiftçiye, işçiye, memura, öğrenciye emekliye, üreten sanayiciye, esnafa bir şey vermiyor. Bu bütçe; saray bütçesidir. Halkı yok sayan bu bütçeyi, biz de yok sayıyor ve reddediyoruz’’ diye konuştu.