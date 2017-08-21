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Politika

CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘işçi hakkı’ yanıtı

"Sayın Cumhurbaşkanı müsterih olmalıdır, CHP belediyeleri işçilerinin haklarını vermektedir"

21 Ağustos 2017 14:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sendikalarla bazı belediyelerin anlaşmazlıklar yaşasa da herkesi memnun edecek toplu sözleşmelerin sonunda imzalandığını söyledi.

Seyit Torun, “CHP’nin yönetiminde olduğu belediyelerde, demokrasiye ve adalete olan inancın bir parçası olarak sendikalarla zaman zaman uyuşmazlıklar yaşansa da bu anlaşmazlıklar nihayetinde giderilmekte ve toplu sözleşmeler herkesi memnun edecek biçimde imzalanmaktadır” dedi.

Torun yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde CHP’ye yönelik eleştirilerinin bir parçası olarak bazı CHP’li belediyeleri hedef aldığını belirtti.

“CHP, işçilerin hakkını verir”

Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerin işçilerin haklarını vermediğini iddia ettiğini belirten Torun, “CHP’nin yönetiminde olduğu belediyelerde, demokrasiye ve adalete olan inancın bir parçası olarak sendikalarla zaman zaman uyuşmazlıklar yaşansa da İzmir Büyükşehir örneğinde olduğu gibi, bu anlaşmazlıklar nihayetinde giderilmekte ve toplu sözleşmeler herkesi memnun edecek biçimde imzalanmaktadır. Bu nedenle ‘İzmir’de işçilerin haklarını verin’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı müsterih olmalıdır, CHP belediyeleri işçilerinin haklarını vermektedir" dedi. 

 

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