CHP'den çocuk cezaevlerinin kapatılması için kanun teklifi

CHP, Türkiye’de çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının kapatılması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Cezaevlerinde bulunan çocukların sosyal ve psikolojik açıdan rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğinin belirtildiği teklifte, “hakkında tutuklama veya mahkumiyet kararı verilmiş olan çocukların, çocuk eğitim evlerinde tutulması ve bu kurumların cezalandırma değil sosyal ve psikolojik destek ile yönlendirme ve eğitim amaçlı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır” dendi.

CHP, çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının kapatılmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. 5275 sayılı ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, tutuklu veya hükümlü çocukların çocuk eğitim evleri dışında cezaevine gönderilmemelerini amaçlıyor. Hakkında tutukluluk veya mahkumiyet kararı bulunan çocukların çocuk eğitim evlerinde sosyal ve psikolojik destek ile yönlendirme ve eğitim amaçlı programlara tabi tutulmasını öngörüyor.

"Türkiye’de, cezaevlerinde bulunan çocukların yaklaşık yüzde 80’i hükümlü değil tutuklu"

CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri, Özgür Özel, Veli Ağbaba ile Nurettin Demir’in ortaklaşa verdikleri kanun teklifinde en son Muğla Cezaevi’ne dikkat çekilerek, Pozantı Cezaevi’nde daha önce yaşananlar hatırlatıldı. Türkiye’de, cezaevlerinde bulunan çocukların yüzde 80’ine yakınının hükümlü değil tutuklu olarak bulunduğu ve topluma kazandırılması mümkün olan çocuklar olduğu ifade edildi. Bu çocukların sosyal ve psikolojik açıdan rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiği belirtildi.

Kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

2012 ve 2013 yıllarında Ankara ve Şakran’da çocuklara yönelik cinsel istismar ve kötü muamele iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Muğla Cezaevi ile ilgili olarak 2015 Şubat ayında CHP Marmaris İlçe Başkanlığına giden Muğla E Tipi Cezaevinde kalan dört çocuktan birinin babasının çocuk koğuşunda çocuğunun taciz edildiği bilgisini paylaşması üzerine harekete geçen CHP Cezaevi Komisyonu 27 Şubat 2015 tarihinde Cezaevinde incelemede bulunmuş ve gözlemlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu durum üzerine başka sivil toplum kuruluşları tarafından da konu ile ilgilenilmiş ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından Kasım 2015’te açıklanan raporda Muğla Cezaevinde benzer iddiaların varlığını koruduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun üzerine cezaevine ziyaret gerçekleştiren CHP, Cezaevi Komisyonu yine gözlemlerini raporlaştırmış ve iddiaların ciddiyetini gözler önüne sermiştir.

Gelinen noktada çocuk cezaevlerinin artık amacından çıktığı ve hükümetin bu kurumlarda çocukların yaşamlarını ve gelişimlerini olumsuz etkileyecek cinsel istismar, kötü muamele ve şiddet uygulamalarını önleyemediği açıktır. Teklif ile çocuk cezaevlerinin kapatılarak hakkında tutuklama veya mahkumiyet kararı verilmiş olan çocukların çocuk eğitim evlerinde tutulması ve bu kurumların cezalandırma değil sosyal ve psikolojik destek ile yönlendirme ve eğitim amaçlı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.