CHP'den Cemil Çiçek'e: Genel Kurul'da adeta AKP’nin 'A Takımı' oluşturulmuş

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, AKP'li Zeyid Aslan'ın en ağır küfür olarak Meclis tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. İnternet sayfasına konulmayan tutanağın küfürlerin kısaltılarak yayınlanması da tartışılıyor. CHP'ye göre, tutanakların internette yayınlanmaması da mevcut delilin karartılması.

CHP İdare Amiri, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ziyaretlerinde, AKP’nin ‘A Takımı’ uyarısında bulundu. Özdemir, Çiçek’e, “ Uzun zamandır Genel Kurul'da AKP'nin adeta bir 'A Takımı' oluşturduğu izlenimi veren 10-15 kişilik bir grup dikkat çekiyor. Bunlar hep aynı isimler. Özellikle bazı oturumlarda ön sıralarda oturuyorlar. Kürsüdeki hatibi susturmaya hatta saldırmaya varan hareketler onlardan geliyor. Bunlar Genel Kurulda korku salmaya çalışıyorlar” dedi. Özdemir, Çiçek’ten Genel Kurul için dikkatli olunmasını istedi.

‘Ön sırada ‘hır’ çıkarmak için oturuyorlar’

T24’e, ziyareti değerlendiren Özdemir, TBMM Genel Kurulu’ndaki havanın hiç iyi olmadığını söyledi. “AKP’nin oluşturduğu bir A takımı var” diyen Özdemir, bu grubun sürekli ön sıralarda oturduklarını ve konuşmacılar üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını söyledi. Bu izlenimlerini Çiçek’e anlattığına dikkat çeken Özdemir, “ Adeta bir ‘hır’ çıkarmak için çaba gösteriyorlar” dedi.

'Suça azmettiren başbakandır'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalara dikkat çekti ve “Sayın Başbakan, edep ve terbiye abidesi yardımcınızla birlikte, siz bu tutanakları, Salı günü grup toplantısında basının huzurunda, yüksek sesle okuyabilir misiniz? Burada suçlu olan, bu küfürleri eden Tokat milletvekilidir. Tokatlıların vicdanına sesleniyorum ama azmettiricisi Başbakan'dır. Suça azmettiren Başbakan'ın kendisidir'' dedi.

İnce, beraberinde 13 milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü. İnce, 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili tepkilerini ilettiklerini anlattı.

‘Tutanakları Erdoğan’a göndereceğiz’

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yönelik sarf ettiği ve TBMM tutanaklarına yansıyan sözlerinin çerçevelenmiş halini gösteren İnce, Çiçek'e, ''ibret vesikası'' ve ''demokrasi talebi'' ilettiklerini söyledi. ''İbret vesikası, Meclis'in tutanakları'' diyen İnce, aynısını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da göndereceklerini ifade etti.

'Çiçek, Başbakan Erdoğan'a mektup yazmış'

İnce, Çiçek'in Aslan ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a mektup yazdığını söylediğini kaydederek, ''Tutanakları o şekilde yayınlamaktan utanmışlar. Biz de dedik ki 'O söylemeye utanmıyor da siz yayınlamaya niye utanıyorsunuz-' Bekliyoruz, yayınlamazlarsa bundan Meclis bahçesinden çok sayıda meyve verecek'' dedi