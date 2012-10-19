CHP’den Cemil Çiçek’e: 7 ayda Anayasa bitiren bir ülke gösterin

Hülya Karabağlı

ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dün akşam yapılan toplantısında, CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Aralık açıklamasını TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sordu. Açıklamayı komisyon üzerinde baskı unsuru olarak değerlendiren CHP’liler, “31 Aralık için böyle bir zorunluluk var mı” diye sordu. Prof. Süheyl Batum, “Siz, dünyada 7 ayda bitirilen bir anayasa varsa bize gösterin” dedi. Çiçek, Anayasa da geç ve geri kalındığını, yılsonuna kadar bitmeyecek gibi göründüğünü söyledi. Çiçek, “31 Aralık tarihi niyetinde bir hedeftir. O tarihte bitecek diye birşey yok" dedi. Toplantıya, mazeret bildiren BDP’li üyeler katılmadı. Komisyon, bayram sonrası her gün toplanıp çalışma kararı aldı.

Çiçek’e, ‘devreye gir' çağrısı

CHP’li üyeler, Çiçek’ten, iktidar kanadından gelen anayasa değişiklik önerileri konusunda devreye girmesini ve müdahale etmesini istedi. Çiçek, “Ben bunu yapamam. İsterseniz siz destek vermeyin” dedi. Bunu üzerine CHP’liler, “ O zaman uzlaşılan maddelerin de bir anlamı yok. Seçme ve Seçilme Hakkını düzenleyen maddede herkes anlaşmıştı. Ama başbakan 18 yaşı getirdi. O zaman bu komisyon nasıl anayasa yazacak” deyince komisyonun AKP’li üyeleri, “ Anayasa komisyonu çalışmaları var diye TBMM'deki yasama çalışmalarını etkilenir deyip askıya mı alacağız?" dedi.