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CHP’den çarpıcı iddia: Pirinçten sonra GDO’lu şekere izin

Erdoğdu: Bu fabrikalarda üretilen glikoz ve fruktoz şurubu bugün gazozdan çikolataya, hamur tatlılarına kadar pek çok şekerli üründe kullanılıyor ve toplum sağlığı da kötü etkileniyor'

15 Mayıs 2013 21:17

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM KİT Komisyonu CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile Türkiye Şeker Kurumu’nun hesapları görüşmelerinde, “Gelişmiş ülkelerde nişasta bazlı şeker kullanımı tamamen yasaklanırken, Türkiye’de yıllık 244 bin 400 tonluk kota yüzde 38 oranında artırıldı” dedi.

Fabrikalarda üretilen glikoz ve fruktoz şurubunun birçok üründe kullanıldığını ve toplu sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Erdoğdu, 'Bu fabrikalarda üretilen glikoz ve fruktoz şurubu bugün gazozdan çikolataya, hamur tatlılarına kadar pek çok şekerli üründe kullanılıyor ve toplum sağlığı da kötü etkileniyor' dedi.

Gelişmiş ülkelerde nişasta bazlı şeker kullanımının tamamen yasaklanmasına karşın Türkiye'de bulunan şeker fabrikalarının üretime devam ettiğine değinen Erdoğdu, 'ABD Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın açık desteğiyle bu firmaların çiftçimizi ve emekçimizi sömürmesine, halkımızı zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz. Vahşi kapitalizmin bu yağmasına dur diyeceğiz' dedi.

Erdoğdu’nun konuşması şöyle.

 

‘GDO’lu mısırlardan mısır şurubu’

 

Şeker Fabrikaları AŞ, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde yasaklanan nişasta bazlı üretim yapan firmaların lobisi haline gelmiştir. Bu çok uluslu firmalar pancar üreticilerini, yem üreticilerini ve şeker fabrikası çalışanlarını sömürmek üzere düzen kurmuştur. 

Bunların başında Cargill gelmektedir. ABD Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın açık desteğiyle bu firmaların çiftçimizi ve emekçimizi sömürmesine, halkımızı zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz. Vahşi kapitalizmin bu yağmasına dur diyeceğiz.

Nişasta bazlı şeker fabrikaları ise mısır kullanarak şeker üretmektedir. Kotanın yükselmesi yurt dışından ithal edilen GDO’lu mısırların mısır şurubu üretiminde kullanılması riskini de beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde kurulu 6 NBŞ fabrikası sadece bin kişiye istihdam sağladığı gibi toplum sağlığının bozulmasına da neden olacaktır. Bu fabrikalarda üretilen glikoz ve früktoz şurubu bugün gazozdan çikolataya, hamur tatlılarına kadar pek çok şekerli üründe kullanılıyor ve toplum sağlığı da kötü etkileniyor.

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