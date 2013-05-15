CHP'li İnce: Ertuğrul Günay’ın makam masası sekretaryaya mı verildi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e, Ertuğrul Günay’ın makam masasının akıbetini sordu. İnce, “Sizden önceki Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından kullanılan makam odasındaki masanın şu anda Bakan Yardımcısının sekretaryasında kullanıldığı doğru mudur” eddi.

İnce, Ömer Çelik’e 7 maddelik soru yönlendirdi. Makam odasında tefrişat, harcanan paranın miktarını gündeme getiren İnce’nin, özel kalemde ‘aşçı’ ve , ‘garson’ sorusu dikkat çekti. TBMM Başkanlığı’na verilen önerge gerekçesi şöyle:

Günay’ın makam masası sekretaryada mı?

-Sizden önceki Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından kullanılan makam odasındaki masanın şu anda Bakan Yardımcısının sekretaryasında kullanıldığı doğru mudur?

-Bakan olduktan makam odanızda yapılan tadilat ve tefrişat harcamalarının miktarı nedir?

-Bakan olmanızdan sonra Bakanlık makam odasında ve Özel kalemde hangi eşyalar değiştirilmiştir? Bu değişim nedeniyle harcanan paranın miktarı nedir?

Özel kalem de ‘aşçı’ ve ‘garson’ mu işe başlatıldı?

-Kültür ve Turizm Bakanı olduktan sonra Özel Kalemde aşçı ve garson işe başlattınız mı? Başlattıysanız bu uygulamanın gerekçesi nedir?

-Müsteşar Yardımcısı Ali Şahin göreve başladıktan sonra odasında hangi değişiklikleri yapmıştır? Bu değişiklikler için harcanan para miktarı nedir?

‘Kenan Erol, ne iş yapıyor’?

-Tamirat-Tadilat ve tefrişat için ihale açılmış mıdır? Açılmışsa ihale hangi usulle yapılmış ve hangi firmalardan teklif alınmıştır?

-Siz Bakan olmadan önce Kenan Erol ne iş yapıyordu? Şu anda görevi nedir? Kenan Erol’a makam arabası ve şoför tahsis edildiği doğru mudur?