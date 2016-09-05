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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’den çağrı: Darbenin siyasi ayağının da aydınlatılması lazım

"Bu cemaatin hangi siyasetle kol kola olduğunu da dünya alem biliyor"

05 Eylül 2016 19:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Darbenin mutlaka siyasi ayağının da aydınlatılması lazım" dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesini açıklarken art arda şehit haberleri geldiğini belirten Ağbaba, son bir yılda şehit sayısının da artığını söyledi.

Darbe girişimine de değinen Ağbaba, "Darbenin mutlaka siyasi ayağının da aydınlatılması lazım. Darbeye destek veren doktor var, öğretmen var, işadamı var, hakim var, din adamı var. Olmayan kim? Siyasetçi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu işin temel ayağı siyasetçi. Bu işin en önemli ayağı siyaset. Bu cemaatin hangi siyasetle kol kola olduğunu da dünya alem biliyor. Mutlaka siyasi ayağı da araştırılmalıdır" diye konuştu.

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