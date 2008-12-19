CHP'den Bursa'ya sürpriz kadın aday

Yerel seçimler öncesinde aday arayışı içinde olan siyasilerin ilk tercihleri arasında, kentlerin oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri bulunuyor. Siyaset ve iş dünyası arasındaki flörtün ilk somut sonucu ise Bursa'dan geldi.



Referans Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin önde gelen karayolu taşımacılık şirketlerinden Kamil Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Kaleli, CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüşen Kaleli'nin adaylığının, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından resmen açıklanacağı öğrenildi.



İşte hedefi yakaladım



İş dünyasından siyasete transfer olan isimlerin son örneği olan Sena Kaleli (52), Türkiye'nin ilk otobüs firması olarak 1926'da kurulan Kamil Koç'un, geçen yıl gerçekleştirdiği 185 milyon YTL'lik ciroyla Türkiye'nin ilk 500 büyük kuruluşu arasına girmesinde büyük pay sahibi olmasıyla tanınıyor.

Siyasete girmesini, "Kadınların yerel yönetimlerde sorumluluk alması gerektiğine inanması" olarak açıklayan Kaleli şu görüşleri dile getirdi:



"İş hayatında hedeflerimi yakaladım ve artık toplumsal hareketlerin içinde olmak istiyorum. Türkiye'de özellikle kadınların gerek siyasette, gerekse diğer alanlarda yapması gereken görevleri mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Büyükşehir belediye başkan adaylığımı da, kadın olarak ülkeme ve Bursa'ya hizmet için yapmam gereken bir görev olduğunu düşündüm. CHP kadınları yüreklendiren bir parti olarak bana teklifte bulundu. Onlara inanıyorum. Bu yüzden CHP'yi tercih ettim."



Yıllardır Bursa'daki çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yaptığının da altını çizen Kaleli, "Halen bu görevlerimi sürdürüyorum. Bursa'da doğdum ve Bursa'yı çok seviyorum. Bursa aşığı olduğumu herkes biliyor. Çalışmama güveniyorum ve yapacaklarıma inanıyorum. Kentimizin geleceği için yapılacak pek çok iş olduğuna inanıyorum. Kararımı Bursalılar da onaylarsa göreve hazırım" diye konuştu.



28 yıldır şirket bünyesinde



Bursa'da 1956'da doğan Sena Kaleli, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980'den itibaren Kamil Koç Otobüsleri AŞ bünyesinde halkla ilişkiler, turizm, operatörlük, rehberlik ve otobüs kontrolörlüğü görevlerini üstlenen Kaleli, ardından şirketin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, satın alma ve host yönetimi görevlerinin sorumluluğunu aldı. 1995'te Genel Müdürlüğe atanan Kaleli, 2002-2008 arasında ise Kamil Koç İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Kaleli, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

