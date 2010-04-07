CHP'den bu kez de videolu kanıt

T24- CHP lideri Deniz Baykal’a Van’da düzenlenen saldırıyla ilgili ana muhalefet ile hükümet arasındaki polemik giderek büyüyor. CHP’liler, fotoğrafın ardından, olaylara karışan AK Parti’lilerin görüntülerini de gösterdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve CHP MYK üyesi Savcı Sayan, partinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a Van’da düzenlenen saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Ateş ve Sayan saldırı ile ilgili fotoğraf ve videoları gösterek saldırıyı düzenleyenleri teşhir etti.

Görüntülere göre; saldırıyı yapanlar arasında AKP İl Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz, AKP Van merkez ilçe yönetim kurulu üyesi Cahit Kiraz, AKP Van İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları, Taha Çoban ve Selami Taşdemir bulunuyor.

Aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in dünürü olan, Van İl Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz, saldıran grupta ön saflarda yer alıyor.



ATEŞ: AKP PROJESİ



Saldırının bir “AKP projesi” olduğunu savunan Ateş, “Bu bir skandaldır” dedi.

Ateş, şöyle konuştu: “Genel Merkezi vardır, ilin ana kademesi vardır, merkez ilçesi vardır, gençlik kolları vardır ve üzülerek söylüyorum, emniyetin de himayesi vardır. Devlet güçlerinin de himayesi vardır.”

Hüseyin Çelik'in istifaya çağıran Ateş, “Eğer bu sayın Başbakan'ın oluruyla yapılan bir eylemse, Sayın Çelik himaye görecektir. Bakanları kapının önüne koymakla tehdit eden Erdoğan, Çelik hakkında da gerekeni yapmalıdır” dedi.

Ateş, kısa bir süre içinde konuyu yargıya taşıyacaklarını da ifade etti.

TAŞ VE YUMURTALI SALDIRI YAPILMIŞTI





2 Nisan'da CHP Van İl Kongresine katılmak üzere bu ile gelen Deniz Baykal'ın bulunduğu parti otobüsüne bir grup, taş ve yumurtalarla saldırmıştı.

Baykal, dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin fotoğraflarını göstermişti.

Baykal'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise 1 TL'lik tazminat davası açacağını açıklamıştı.