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CHP'den bozkurt yorumu: Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Erdoğan…

"AKP'nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sn. Bahçeli'den de rabia işareti bekleniyor"

10 Mart 2018 19:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Mersin’deki İl Kongresi öncesinde MHP ve Ülkücü hareketle özdeşleştirilen ‘bozkurt’ işaretini yapmasına, CHP’den ilk tepki geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı eleştiride, "Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Sn. Erdoğan bozkurt işareti yaptı ve ülkücüler inandı. AKP’nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sn. Bahçeli’den de rabia işareti bekleniyor, buna da bütün AKP'liler inanır. Yeter ki oy verin” dedi. 

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