Erdoğan'dan 'bozkurt' işareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında bozkurt işareti de yaptı.

Erdoğan'ın bozkurt işareti yapması, 2019'daki seçimler için 'Cumhur ittifakı' adı altında ortak hareket etme kararı alan AKP ve MHP'deki yakınlaşma olarak değerlendirdi. Daha önce Başbakan ve AKP Genel Başkan Yardımısı Binali Yıldırım da partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapmıştı.

Başbakan Yıldırım bozkurt işareti yapmasına ilişkin olarak, “Engelliler için yaptım” demiş, "MHP’liler, ‘Bizden bahsedin’ dedi. Ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını vermişti.

Erdoğan, AKP İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak mesajlar da veren Erdoğan, "Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Teröristlerden 3195'i bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilmişti. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Ve Afrin'e doğru ilerliyoruz" dedi.

"850 kilometre kontrolümüz altında"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız."

"Siz kaçacaksınız, biz kovalacağız"

Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" diye konuştu.

Erdoğan daha sonra partisinin il kongresinde konuşmak için salona geçti.

Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Mersinliler kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan Mersin'in tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

Mersin halk oylamasında beklentilerimizin altında kaldı

Mersin 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık evet oranıyla beklentilerimizin çok altında kaldı. İnsallah bu kongremiz Mersin için bir dönüm noktası olacaktır.

"Bay Kemal hesap bilmiyor, 'Çiftçiyi aç bıraktınız' diyor"

Bay Kemal hesap bilmiyor, “Çiftçiyi aç bıraktınız” diyor. Eline, diline dursun. Sen hesap uzmanı olarak kalmışsın, zaten hastaneleri çökerttin. Tüm bu hizmetleri önümüzdeki dönemde yaygınlaştırarak sürdürmekte kararlıyız. Mersin’de yıllarca laftan başka bir şey üretmeyenlerin aksine biz sizin karşınıza icraatlarımızla çıkmaya devam edeceğiz. Mersin 1. Dünya Savaşı’nda işgale uğramış bir il olarak özgürlüğün önemini çok iyi bilir. Mersin’in tüm ilçelerinde kurulan müdafa-i hukuk cemiyetleriyle mücadele hızlandı. Çok önemli mücadeleler verildi.

Mersin’in anneleri sadece evlat değil, birer aslan parçası da doğuruyor. Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kahraman güvenlik güçlerimizin, ÖSO mensubu üyesi kardeşlerimizin her biri gösterdikleri cesaretle adeta analarından aldığı sütü helal ettirmek için yarışıyorlar. Son aldığım rakamı açıklıyorum. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor. İnşallah Afrin’e girdik, giriyoruz. Kahramanlarımız bu teröristlere saklandıkları dağı dar etmişler, hendekleri mezar etmişlerdi. 2 bin kilometrekarelik alan. Şu an 140 bin kişi oraya geri döndü. Bu süreç bitince orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecek.

"Bana isim verdirtmesinler"

Milletimiz 15 Temmuz’da çıplak elleriyle dünyanın en gelişmiş silahlarını durdurabileceğini gösterdi. Şimdi de Mehmetçik Zeytin Dalı operasyonunda tarih yazıyor. Güvenlik güçlerimiz Afrin’de arkasında kim olursa olsun, bayrağı ve ezanı söz konusu olduğunda karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu. Biz askerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Rabbim milletimize ve devletimize zeval vermesin. Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz.

Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur. Bunlar zannettiler ki, biz doğudan batıya ilerleyelim, Türkiye izleyelim. Geç o işi geç, o senin dediğin Türkiye eskide kaldı.

Bizim 123,5 milyar dolar IMF’ye borcumuz yok muydu? 2013’te sıfırladık. Sonra IMF bizden istedi. Verelim dedik, baktılar ciddiyiz, vazgeçtiler. 27,5 milyar dolar Merkez Bankası’nın rezervi vardı, şimdi 123 milyar dolar. Bir ara 136’ya çıktı, ama sonra indi. Toparlayacağız. Eğer biz teröristler ve Suriye’de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, hassasiyetlerimizi bir kenara bıraksak Afrin’i almak 3 gündü, 3 gün.

Ey NATO, bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye, NATO’nun ülkesi değil mi? Afganistan’da hemen üye ülkeleri davet ettin. Peki Suriye’de? Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse açık net karşımıza dikilecekler. Buna cüret edemiyorlar. Bizim isteğimiz şuydu, Afganistan’a, Somali’ye, Balkanlar’a çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? Gel. Adil davranın, adil. Samimi olun, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi yerine getirin.

Maalesef bu konuda çok dertliyiz. İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlallerinde adeta dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar.

Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.

Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.

Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.