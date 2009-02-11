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Politika

CHP'den bir de 'hacı'lı açılım

CHP Sındırgı Belediye Başkan adayı, bastırdığı broşürlere hacı adayları ile çektirdiği fotoğrafları koydu.

11 Şubat 2009 02:00

CHP Sındırgı Belediye Başkan adayı Özgür Ertuğrul, partisinin çarşaf ve Kuran kursu açılımına yeni bir boyut katarak, internet sitesine ve bastırdığı broşürlere hacı adayları ile çektirdiği fotoğrafları koydu, "Halkımızın değerleri benim değerlerimdir'' dedi.


31 yaşındaki başkan adayı Özgür Ertuğrul, ``Sındırgı'dan 70 kişi hacca gitmişti. Hacı adaylarını uğurlayanlar arasında ben de vardım. Orada çekilen bir fotoğrafı çok beğenip, yerel seçimler öncesinde hazırlattığım broşüre koydum. Ayrıca internet sitemde de yayınladım. 10 Kasım'da da cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutup, lokma hayrı yaptık. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Halkımızın inançlarına da saygılıyız'' dedi.

2003- 2004 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Sındırgı Şube Başkanlığı'nı yapan Ertuğrul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafları da broşürle internet sayfasında değerlendirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ertuğrul, oto yedek parça ve kafe işletmeciliği yapıyor.

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