CHP’den Beyoğlu için sürpriz bir aday

CHP yerel seçimler için İstanbul’da çalışmalara başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, belirleyeceği 7 aday adayı için 20 bin kişi arasında yoklama yapacak.



CHP yönetimi, bu isimlerin kim olduğunu saklarken kulislerde, İlhan Kesici, Mehmet Sevigen, Ercan Karakaş ve Cem Kozlu gibi isimler öne çıkıyor. Beyoğlu içinse sürpriz bir isim konuşuluyor; Müjde Ar.



12 kişilik aday adayı listesini 7’ye indiren CHP yönetimi, yaklaşık 20 bin İstanbulluya belediye başkanı olarak kimi görmek istediğini soracak.



CHP yönetimi, bu isimlerin kim olduğunu açıklamıyor. Ancak genel başkanın izin vermesi halinde sürpriz bir isimden söz ediliyor. CHP Beyoğlu için siyasetçi Ercan Karakaş’ın eşi oyuncu Müjde Ar’ı düşünüyor.



Kulislerde Karakaş da konuşuluyor. Ercan Karakaş, İlhan Kesici, Cem Kozlu ve Mehmet Sevigen’in adı büyükşehir belediye başkanlığı için geçiyor.



CHP’nin İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar belediye başkanlıklarını korumasınaysa kesin gözüyle bakılıyor.



Bahçelievler’de Saffet Bulut, Sarıyer’de Sedat Özsoy ve Gökhan Zeybek, Büyükçekmece’de Hasan Akgün, Kartal’da Mehmet Moğultay ismi öne çıkıyor.



Gürbüz Çapan’ın Esenyurt için görüşmede bulunduğu söyleniyor, Adalar’da Ediz Hun, Şişli’de de Berhan Şimşek isimleri öne çıkıyor. Ayrıca Murat Karayalçın, Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay’ın da partiye döneceği iddia ediliyor.

