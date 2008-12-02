CHP'den 'Beyaz Hoca'ya adaylık teklifi

CHP çarşaf ve imam açılımından sonra yeni bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz, CHP’nin İstanbul Esenler belediye başkan adayı oluyor





Yerel seçimlere yaklaşırken CHP büyükşehirlerdeki adaylarını belirlemeye başladı. Gürsel Tekin’in il başkanı olmasından sonra hareketli günler geçiren İstanbul il örgütü, 22 ilçedeki adayını belirledi. Vatan’ın haberine göre Trabzonsporlu Futbolcu Lemi Çelik’i İstanbul Güngören belediye başkan adayı yapan CHP, kamuoyunun yakından tanıdığı bir başka ünlü ismi ise Esenler’den aday göstermeye hazırlanıyor. İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz, CHP’nin İstanbul Esenler belediye başkan adayı oluyor. İstanbul il yönetiminin Zekeriya Beyaz’a adaylık teklifinde bulunacağı öğrenildi. Beyaz, “Henüz resmi bir teklif gelmedi. Önceki gün bazı arkadaşlarım aracılığıyla bir yoklama yapıldı” dedi. AKP’ye muhalif olduğu için büyük sıkıntılar çektiğini belirten Beyaz, “Muhalif olduğum için iki yıldır bana yapmadıklarını bırakmadılar” dedi.



‘Koş Tuncay Koş’ da aday



Malİye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanıyken önce Türkiye Demir Çelik İşletmelerine oradan da Karadeniz Bakır İşletmeleri’ne, yasal koşulları taşımamasına rağmen Genel Müdür yapılmak istenen Tuncay Karartı, şimdi de Maltepe Belediye Başkanlığı’na aday oluyor. Unakıtan’ın “Oğlum gibi” dediği genç danışmanı Tuncay Karartı’nın “genel müdür” koltuğuna oturabilmesi için yürütülen operasyon skandallar zincirine dönüşmüş, Karartı’nın hızlı yükselişini Vatan gazetesi, “Koş Tuncay Koş” başlığıyla duyurmuştu. Tuncay Karartı, son seçimlerde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kontenjanından Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olmuştu. Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlerde Maltepe Belediye Başkan adayı olabilmek için Karartı’nın dün, Futbol Federasyonu’ndaki görevinden istifa ettiği öğrenildi.



* Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çelikcan, yerel seçimde Adana’dan aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Çelikcan, hangi partiden aday olacağını açıklamadı.



* Eski Ankara Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Genel Müd. Murat Bey Balta AKP’den Ankara’nın Gölbaşı ilçesi belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.



* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Külcü de AKP’den Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.



TBMM'den 6 memur



Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Esat Pınarbaşı ile TBMM’den 6 memur da yerel seçimlerde aday adayı olmak üzere istifalarını sundu.



Diğer istifalar



İstifa eden kamu görevlileri arasında eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler arası kurul başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın da vardı. Akaydın’ın CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa ettiği açıklandı.



Eski ÖDP Genel Başkan yardımcısı Yıldırım Kaya’da öğretmenlik görevinden CHP’nin Kırşehir belediye başkan adaylığı için istifa etti. Çankaya Belediyesi personellerinden Yüksel Işık ve Ali Yıldırım da Çankaya belediye başkan adaylığı için görevlerinden istifa ettiler.



Örgüt boşaldı



CHP’nin çok sayıda il ve ilçe başkanı da belediye başkan adaylıkları için görevlerinden istifa ettiler. Ankara İl Başkanı Yaşar Çatak, Çankaya Belediye Başkan adaylığı için, Sinop İl Başkanı Hüseyin Keskin Sinop Belediye Başkan adaylığı için istifa ettikleri öğrenildi. Giresun, Ardahan, Bolu ve Ordu İl Başkanları ile Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki ilçe başkan ve yöneticilerin adaylıklar için istifalarını genel merkeze ilettikleri de belirtildi.



31 polis adayı



3’ü emniyet müdürü, 2’si emniyet müdür yardımcısı olmak üzere toplam 31 emniyet personeli yerel seçimlere katılmak üzere görevlerinden istifa ettiler. Çeşitli partilerden aday olacak 31 emniyet personelinden bazıları şunlar: Balıkesir Emniyet Müdürü Çoşkun Hayal, Çanakkale Emniyet Müdürü İhsan Ünal, Niğde Polis Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Basri Özdemir, Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı Demiray Çandır. Ayrıca seçime katılmak için 2 emniyet amiri, 2 komiser ve 23 polis emniyet teşkilatından istifa ettiler.

