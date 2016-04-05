CHP'den Bekir Bozdağ'a "Fethullah Gülen tweet"i eylemi

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin hakkında verdiği gensoruyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile muhalefet arasında ‘paralel’ tartışması çıktı. CHP’lilerin geçmişte Fethullah Gülen’i övdüğü tweetleri ile yüklendiği Bakan Bozdağ, “Bugünlerde paralel devlet yapılanmasının lehine konuşan cümleler, kelimeler bulamayanlar geçmişteki defterleri karıştırıp oradan lehine cümleler söylüyorlar” dedi. Bozdağ, “Doğru yaptıklarını gördüğüm zaman onları söyledim. Yanlışı yaptıklarını fark ettikten sonra lehlerine benim konuştuğum tek bir kelime, tek bir cümle yoktur ama bakın, şimdi burada bunları söyleyenler bir yandan HDP'si, bir yandan CHP'si paralel yapının âdeta Parlamentodaki sözcüsü gibi” deyince AKP’lilerden alkış, CHP sıralarından "Ayıp ya!" sesleri yükseldi.

Genel Kurul’daki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Bir hâkim, savcı eğer vicdanıyla Anayasa, kanun ve hukuka bağlı hareket etmiyorsa, o zaman ideolojiye, başka başka şeylere, konjonktüre bağlı hareket edebilir ki böylesi biri bağımsız olamaz, böylesi bir vicdan adalete vesile olamaz. Onun için, biz önemli adımlar attık.

Bakın, herkesin konuştuğu sırlar vardı; şimdi, burada söyleniyor. "Bazı hâkim ve savcıların Türk milleti adına yargı yetkisini Anayasa, yasa ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kullanmak yerine, paralel devlet yapılanması adına hareket ettikleri…"

Ali Şeker (CHP) - Size paralel, size.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - "…dosyaların nasıl karara bağlanacağı Pensilvanya'ya veya Pensilvanya adına hareket edenlere soruldu." vesaire iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Ceyhun İrgil (CHP) - Ya, Pensilvanya'ya güzelleme yazan siz değil misiniz, biz mi yazdık?

Ali Şeker (CHP) - Selamı var Pensilvanya'nın.

Bülent Tezcan (CHP) - Sayenizde ayyuka çıktı, sayenizde.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Bakın, bu iddiaları en çok dile getirenler kimler biliyor musunuz?

Ali Şeker (CHP) - Selamı var, selamı var Pensilvanya'nın.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Şimdi, bakıyorum, bu iddialarla ilgili neler söylenmiş, neler.

Ceyhun İrgil (CHP)- Siz insanın aklıyla dalga geçiyorsunuz. Pensilvanya'ya defalarca teşekkür ettiniz.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu: "Bu davalara bakan savcılara 'savcı' ve 'yargıç' dediğim için gerçekten üzgünüm…"

Ceyhun İrgil (CHP)- Ya, bırak Allah aşkına! Ya, kardeşim, belgeler sende, sen uzayda mı yaşıyorsun?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - "…Onurlu, güvenilir, vicdan sahibi yargıç ve savcılardan özür diliyorum…"

Ceyhun İrgil (CHP)- Ya, belgeler, konuşmalar orada ya!

Cahit Özkan (AKP) - Siz konuşuyorsunuz, siz!

Ceyhun İrgil (CHP)- Ya, paralel de bize mi paralel? Size paralel!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - "…Buradan bütün milletime sesleniyorum: Ne kadar süre geçerse geçsin bu davaları sürdüren, adaleti katleden bu savcı, yargıçlardan eninde sonunda hesabını soracağım. Siz yargıyı, adaleti katlettiniz, kendinize 'yargıç' ve 'savcı' dediniz, siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz." Bunları kim söylüyor? (CHP sıralarından "Yalan mı?" sesi) Kılıçdaroğlu söylüyor, yalan falan değil, burada belgeleri. Daha başka onlarca, onlarca…

Bakın, paralel devlet yapılanmasıyla irtibatlı bazı konularla alakalı Meclis araştırma komisyonu kurulsun diye 9/3/2005'te CHP'nin verdiği araştırma önergesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Yine, bakın, daha sonraki dönemde Sayın Kılıçdaroğlu bazı yargıçlara ve savcılara sahip çıkan bir yaklaşım söylüyor.

Öte yandan, bakıyorum ben şimdi, Sayın Demirtaş: "Bugün hangi vali, hangi rektör, hangi kaymakam cemaatin gelenekçi gizli çekirdek komitesine danışmadan ciddi karar alabilir? Merak ediyorum ve soruyorum, kendinde bu gücü gören kaç tane vali var? Özel yetkili mahkemelerin birçok savcı ve emniyet müdürleri bu cemaatin kentlerdeki yarı gizli yapılanmalarına danışmadan karar alabiliyorlar mı?" Bir sürü laf var.

Hayati Tekin (CHP) - AKP'ye danışmadan karar alabiliyorlar mı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP)- Şimdi, bunları niçin söylüyorum? İtham etmek için söylemiyorum. Benim geçmişte söylediğim, bazı lafları alıp bugün buraya taşımak son derece yanlış, sizi kurtarmaz.

Melike Basmacı (CHP) - Neden, geçmişinizden utanıyor musunuz?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Ben şunu hep ifade ettim, ifade ettim…

İdris Baluken (HDP) - Yani söylemiş misiniz, anlayamıyoruz. O zaman, söylemişsiniz.

Ceyhun İrgil (CHP)- Sayın Bakan, siz bizim dediklerimizi, söylediklerimizi bile gelip burada yüzümüze vuruyorsunuz, olmadığımız yılların hesabını istiyorsunuz bizden.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Doğru yaptıklarını gördüğüm zaman onları söyledim. Yanlışı yaptıklarını fark ettikten sonra lehlerine benim konuştuğum tek bir kelime, tek bir cümle yoktur ama bakın, şimdi burada bunları söyleyenler bir yandan HDP'si, bir yandan CHP'si paralel yapının âdeta Parlamentodaki sözcüsü gibi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından "Ayıp ya!" sesleri) Bu gensoruyu onlar mı verdi, siz mi verdiniz merak ediyorum.

Ali Şeker (CHP) - Size paralel size!

Levent Gök (CHP)- Bak, bak, bak, bak "tweet"lerin burada. Oku, bak.

Özgür Özel (CHP) - Sensin paralel, sensin paralel! Paralelin sözcüsü!

Levent Gök (CHP) - Paralelci sensin, paralelci sensin!

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim hatibi dinleyelim.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP)- Bakın, çok net söylüyorum: Adalet Bakanı olarak Türk yargısı hakkındaki ayyuka çıkmış bu iddiaları duymamam, konuşmaları duymamam, yargıda olan biteni görmezlikten gelmem görevimi yapmamam anlamına gelirdi ve Anayasa ihlali olurdu. (CHP sıralarından gürültüler)

Levent Gök (CHP) - Bak, bak bunlar senin, "tweet"lerine bak.

Özgür Özel (CHP) - Seni paralel, seni seni!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Adalet Bakanı olarak ben vazifemi yaptım; Anayasa'ya, kanunlara, hukuka ve yargı bağımsızlığına sahip çıktım; bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Levent Gök (Ankara) - Bak, bak bunlar senin "tweet"lerin bak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Bugünlerde paralel devlet yapılanmasının lehine konuşan cümleler, kelimeler bulamayanlar geçmişteki defterleri karıştırıp oradan lehine cümleler söylüyorlar.

Atila Sertel (CHP) - Paralel burada, paralel!

Levent Gök (CHP) - İnsanın yüzü kızarır, bak "tweet"lerin burada senin. Bekir Bozdağ, o sözünden özür dileyeceksin, özür.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Bugün ne söylediğimizi değil, geçmiştekileri şey yapıyorlar. Onun için ben onlara diyorum: Bu kirliliğin içine batmışları geçmişteki laflar temizlemez.

Atila Sertel (CHP) - Sayın Bakan, burada bakın, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmanız burada.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Ve sizin de, bizim de yargı içerisindeki öbeklenmiş bu paralel yapıya karşı hep beraber mücadele etmemiz lazım.

Melike Basmacı (CHP) - Beslediler, büyüttüler, şimdi mücadele ediyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (AKP) - Çok net söylüyorum: Bu konu siyasi polemik konusu değildir. "Dün siz şu lafı söylediniz, bugün bu lafı söylediniz." diye defter açarsanız ben size de çok laf söylerim, siz de bana çok laf söylersiniz.