CHP'den "bedelli askerlik" için soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, Avrupalı Türklere verdiği ‘dövizli askerlik’ geri ödeme sözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yazılı cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Barış Yarkadaş, yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin 2011 yılında çıkan bedelli askerlik uygulamasından 10 bin Euro karşılığında yararlandığını hatırlatarak, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlara 4 bin Euro’larının geri verileceği sözünü hatırlattı.

Yarkadaş'ın sunduğu soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Haziran 2013 tarihinde Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu toplantısında dövizli askerlikten alınan 10 bin euronun düşürüleceğini söylemiştir. İlerleyen günlerde yine dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, dövizli askerlik bedelinin 6 bin euroya düşürüleceğini, kalan 4 bin Euro’nun ise hak sahiplerine geri ödeneceğini ifade etmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından dövizli askerlik ile ilgili geri ödeme yetkisinin dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a verildiği yine basına yansımıştır.

Konuyla ilgili olarak 02 Temmuz 2013 tarihinde Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 'kesinleşen rakamın 6 bin Euro olduğunu, bu konudaki düzenlemenin yakında Bakanlar Kurulu’ndan çıkacağını’ ifade etmiştir.”

Bu sözlerin basına yansımasıyla yurt dışındaki vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluştuğunu ifade eden CHP'li Yarkadaş, Başbakan Davutoğlu’na şunları sordu: "İki yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen vatandaşlara söz verilen ödeme neden yapılmamıştır? Ödeme yapılacak mıdır? Yurt dışında yaşayan ve bu yasadan yaralanan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır? Ödeme yapılmayacaksa neden böyle bir söz verilmiştir? Bu vaadin amacı kısa vadeli oy kaygısı mıdır?”​