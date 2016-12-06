CHP'den 'başkanlık' çıkışı: Diktatörlük projesi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP ile MHP’nin TBMM’ye sunmaya hazırlandıkları düzenlemenin kamuoyuna yansıdığı biçimiyle demokratik değil, diktatörlük projesi olduğunu söyledi. “Devletin bütün güçlerini tek elde toplama projesi. Bu sistemin tek adama, tek adam rejimi diktatörlük projesidir” diyen Tezcan, CHP’nin başkanlığa karşı hazırlıklarını tamamladığına dikkat çekti. Tezcan, AKP'nin tabanında başkanlık sisteminin tamamen kabul görmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Buna göre, CHP, ‘Parlamenter sistemden kaynaklı bir anayasa sorunu yoktur; anayasayı işletmeyen bir cumhurbaşkanı ve hükümet sorunu vardır’ tespitine yer verdiği 12 Kasım Anayasa Çalıştayı’nda belirlediği ilkeleri şimdiden örgütlerine anlatmaya başladı.

Bundan sonraki süreçte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere dört bir tarafı dolaşacaklar.

“Tabanın tamamen evet diyeceğini düşünmüyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"AKP tabanının tamamen evet diyeceğini düşünmüyoruz. Şu ana kadar kamuoyuna yansıdığı biçimiyle burada demokratik bir proje yok, bu bir diktatörlük projesi. Devletin bütün güçlerini tek elde toplama projesi. Bu sistemin tek adama, tek adam rejimi diktatörlük projesidir. Onunu için biz, bir rejimi değişikliğinin tartışılmadığını söylüyoruz."

“Karşı çıkacağız”

Demokrasiye güçlendirmesi gereken Türkiye’nin bütün demokratik rejim tercihlerinden vazgeçip anayasal olarak da otoriter rejim tercihini yapması demektir. Biz CHP olarak parlamentoda, alanlarda kamuoyunun karşısına çıkacağız.

Mitingler yapılacak

"Mitingiler yaparak, bütün demokratik yöntemlerle Türkiye’nin her bölgesinde, salon toplantıları, örgütlerimiz bu konuda kampanya yürütecek şekilde donatacağız. Milletvekilleri, örgütlerimiz genel merkez, genel başkanımız dört bir yanda dayatılacak diktatörlük projesine hayır diyeceğiz. MHP’nin içinde bize destek olacağını parlamento içinde ve dışında böyle bir dayatmaya angaje olacağını sanmıyorum."

“Toplum tabanında başkanlık rejimi isteği yok”

"AKP tabanının tamamen evet diyeceğini düşünmüyoruz. Parti yönetimlerinin tercihlerinin arkasında bütün seçmenlerin sürükleneceğini düşünmüyoruz. Yani toplumun tabanında bir başkanlık rejimi isteği yok; vatandaş bu hükümet sistemiyle o kadar meşgul değil."

“Hükümet kudretini yitirdi”

Tezcan’ın hazırladığı anayasa çalışmasında, hükümetin kendi yetkilerine sahip çıkmadığına dikkat çekilerek, “Hükümet kudretini çoktan yitirdi. Başkanlık tek adam diktasının hazırlığıdır” deniliyor. Çalışmada, “KHK’lar tam da darbecilerin hedeflediği bir faşizan uygulama getirdi. Darbeciler içeride ama fikirleri iktidardadır. Anayasa Mahkemesi siyasallaştı ve KHK’lar yargı denetiminden kaçırıldı” değerlendirmesi var.

CHP’nin belirlediği nasıl bir anayasa olmalı başlığında 8 ilkesi şöyle:

Kurucu değerlere bağlı,

Özgürlükçü, güçlü

Sosyal devlet öngören,

Parlamenter sistemi esas alan,

Güçler ayrılığına dayalı,

Denge ve denetleme mekanizmaları olan,

Güçlü ve bağımsız yargı kuran,

Özerk kuruluşları güçlendiren.

"Anayasa’da ne diyoruz" başlığında da şunlar dikkat çekiyor: