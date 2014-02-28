CHP'den Başbakan'a 'sayın' dememe kararı

Cumhuriyet Halk Partisi , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Başbakan" ve "Sayın" kelimeleri ile hitap edilmemesini içeren bir genelge gönderildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil imzasıyla örgütlere genelge gönderildiği belirtildi.

CHP örgütlerine gönderilen genelgede şunlara yer verildi:

"Ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet belge ve bilgileri nedeniyle, Başbakanlık koltuğunda oturmaması gereken, yürütmenin başı Recep Tayyip Erdoğan'a CHP olarak 'Sayın' ve 'Başbakan' olarak hitap edilmeyecek, ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM 'de 'Başbakan' hitabı ile soru önergesi verilmeyecektir."