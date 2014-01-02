CHP’den Başbakan'a: El Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur” dedi. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Bayraktutan, medyaya düşün haberlere ve görüntülere dikkat çekti. “Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı’nın Türkiye’ye girmesi yasakken, defalarca ülkeye giriş yaptığı öne sürülüyor. Yasin El Kadı ile Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir otel lobisinde buluştuğu yönündeki fotoğraf da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü” dedi. Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

-Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur?

-Türkiye Cumhuriyetinin Başbakan’ı olarak bu durumu doğru buluyor musunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?

-Yurda girişi yasak olmasına rağmen İstanbul’da bir otelin lobisinde görüntülen El Kadının Başbakanlık korumalarının yardımı ile Ülkemize girdiği iddiaları doğru mudur?