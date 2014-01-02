T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’den Başbakan'a: El Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur?

Uğur Bayraktutan: Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur

02 Ocak 2014 19:01

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur” dedi. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Bayraktutan, medyaya düşün haberlere ve görüntülere dikkat çekti. “Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı’nın Türkiye’ye girmesi yasakken, defalarca ülkeye giriş yaptığı öne sürülüyor. Yasin El Kadı ile Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir otel lobisinde buluştuğu yönündeki fotoğraf da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü” dedi.  Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

-Adı uluslararası terör listelerinde geçen el Kadı ile oğlunuzun görüştüğü iddiaları doğru mudur?

-Türkiye Cumhuriyetinin Başbakan’ı olarak bu durumu doğru buluyor musunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?

-Yurda girişi yasak olmasına rağmen İstanbul’da bir otelin lobisinde görüntülen El Kadının Başbakanlık korumalarının yardımı ile Ülkemize girdiği iddiaları doğru mudur?

ETİKETLER

yasin el kadıuğur bayrak tutantayyip erdoğanbilal erdoğanmeclissoru önergesidoğru mudur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24