CHP'den Başbakan Davutoğlu'na 'bol keseden' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, koltuğuna oturan Pelin Su'nun kulağına muhalefetle ilgili sorulan soruya 'bol keseden' diye fısıldadığını söyledi ve tepki gösterdi.

Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bugün çocukların makamlara oturduğunu ve çocukların çok saf olduğunu belirten Gök, Davutoğlu ile koltuğuna oturan çocuğun videosunu izletti.

Gök, "Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir başbakan tarafından nasıl istismar edildiğini, siyasete alet edildiğini görmüş bulunuyoruz. Bir çocuktan medet umar hale geldi. Bir çocuğun arkasına saklandı" dedi.

Başbakanlık koltuğuna oturan çocuğun kulağına Ahmet Davutoğlu'nun eğilerek "bol keseden" dediğini öne süren "Yazıklar olsun Başbakan. Başbakanı şiddetle kınıyoruz. Böyle siyasete alet edilemez" diye tepki gösterdi.

Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan avukat Uğur Kılıç olayına değinerek tepki gösterdi.