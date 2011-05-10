-CHP'DEN BARTHOLOMEOS'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Korutürk ve Tamaylıgil'in Patrik Bartholomeos ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Korutürk, Patrik Bartholomeos'a CHP'nin projelerini anlattıklarını belirterek, ''Azınlıklar, bizim tüm haklara sahip vatandaşlarımız. Bizim projelerimiz, herkese olduğu gibi azınlıklara da açık. Kendisi de bize başarılar diledi. Gayet güzel bir görüşme oldu. Bugün ve ilerleyen günlerde başka ziyaretlerimiz de olacak'' dedi. Patriğin ilettiği sorunları da dinlediklerini belirten Korutürk, şunları kaydetti: ''Buradaki kendi sorunlarından bahsettiler. O sorunlar, gayet tabii ki Lozan Antlaşması çerçevesinde, Lozan Antlaşması'nın tanıdığı bütün haklar, en geniş şekli ile Lozan Antlaşması'nın içerisinde kalmak kaydıyla çözülmeye müsait haklar. O konuda da kendilerinden görüş aldık. Görüşmemizde Ruhban Okulu gündeme geldi. Ruhban Okulu konusunda hükümetin bir çalışması varmış. Onu bize anlattılar. Tabii biliyorsunuz anayasal bir gereklilik var. Bu, eğitim birliğidir. Eğitim birliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının da kontrolü altında bu konuda bir çalışma yürüyormuş. Bunu biz de takip edeceğiz.'' ''Alınan mahkeme kararı uyarınca Ruhban Okulu'nun tapusunun verilmesinin Yunanistan'da patrikhanenin ekümenikliğinin kabulü şeklinde yorumlandığı'' hatırlatılan Korutürk, ''O bir mahkeme kararı. Ekümenikliği tanımak ya da tanımamak diye bir şey söz konusu değil. Görüşmemizde bu konu gündeme gelmedi'' dedi.