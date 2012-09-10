CHP'den bakan Yılmaz'a: Çalışma emrini kim verdi? Emir yazılı mı?

Hülya KARABAĞLI/ANKARA



CHP Mersin milletvekili Ali Rıza Öztürk, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, 16 maddelik cephane sorusu yönlendirdi. “ Çalışla emrini kim verdi? Yazılı mı sözlü emir mi” diyen Öztürk, “ Personelin üzerindeki sigara, kibrit, çakmak, cep telefonları toplandı mı? Toplandıysa nereye konuldu, kime emanet edildi?Toplandıysa nereye konuldu, kime emanet edildi?” diye sordu. Öztürk’ün, Afyonkarahisar’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

- Patlamanın meydana geldiği depoda sadece el bombaları mı vardı? Ağır silah mühimmatı ve barut da bulunuyor muydu?

- Çalışma emrini kim verdi? Emir yazılı mı, sözlü mü, emirde istenen, yapılacak iş, bitirilme zamanı, işin sorumlusu, tam olarak neydi?

-Emniyet ve kaza önleme açısından birlikte yürürlükte olan devamlı talimat gece mühimmat tasnifi, nakli, düzenlenmesi konularında ne diyor? Bunlara uyuldu mu?

-Emniyet ve kaza önleme ile ilgili talimat güncel mi? En son emniyet ve kaza önleme eğitimi ne zaman yapıldı, bu eğitimi kim verdi, kimler katıldı?

-Geçmişte başka birliklerde meydana gelmiş benzer kazalarla ilgili örneklere bu eğitimde yer verildi mi?

-Çalışmaya gelen personelin üzerindeki sigara, kibrit, çakmak, cep telefonları toplandı mı? Toplandıysa nereye konuldu, kime emanet edildi?

Far kullanıldıysa araçlar çalışıyor muydu?

-Gece çalışma sırasında hangi ışık kaynaklarından istifade edildi? Araç farı kullanıldıysa, bu sırada araçlar çalışıyor muydu? Araçların tipi neydi?

-Sabah başlayan ve tüm gün süren çalışma sırasında öğle ve akşam yemekleri yedirildi mi? İstirahat hangi sıklıkla verildi? İstirahat sırasında herkes aynı anda mı, yoksa grup-grup ayrı saatlerde mi istirahat edildi? Nerede istirahat edildi? İstirahat sırasında disiplin ve kontrol nasıl sağlandı, sorumlular kimlerdi?

-Eski ve yeni katılan tüm personele oryantasyon ve intibak eğitimi yaptırıldı mı? Yaptırıldıysa hangi program uygulandı?

-Kısa dönem askerler oryantasyon ve intibak eğitimini tamamlamışlar mıydı? Tamamlamadılarsa, niçin, hangi nedenle göreve götürüldüler? Birlik teşkilatı içinde kadrolara yerleştirilmişler miydi?

-Rütbeli personel—astsubaylar ve uzman erbaşlar—mühimmat uzmanı mıydı, sınıfları ve görev süreleri neydi?

-Göreve götürülen personel, takım, manga veya tim gibi, birlik bütünlüğü içinde mi götürüldü, yoksa toplama olarak mı götürüldüler? Toplama götürüldülerse, emir-komuta ve sevk-idare nasıl sağlandı, örneğin geçici teşkilatlanma mı yapıldı? Nasıl? Deponun dışında olduğu söylenen personelin gözetiminden kim sorumluydu?

Ruhsal bir soruna olan personel var mı?

-Personelin ilk katılıştaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik mülakatları yapılmış mıydı? Kim yaptı? Danışmanlık kayıtlarında dikkati çeken, ruhsal bir sorunu olan personel var mıydı? Varsa, ne işlem yapıldı?

-Mühimmat birliğinde görevli personelin güvenlik soruşturmaları düzenli olarak yapılıyor muydu? Dikkati çeken personel oldu mu? Olduysa ne işlem yapıldı?

-Birlik komutanı ve diğer rütbeli personel ne zamandır bu birlikte görev yapıyorlardı?

-Bu birlikte en son denetleme kim tarafından ne zaman yapıldı? Sonuçlarında dikkat çeken eksiklik var mıydı? Varsa ne tedbir alındı? Bir sonraki denetleme ne zaman kim tarafından yapılacaktı, denetleme tarihi birliğe bildirilmiş miydi?