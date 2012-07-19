CHP'den Bakan Ergün'e TÜBİTAK sorusu: Rapor 3 aydır neden gelmiyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’e ODA TV davasında kritik önem taşıyan TÜBİTAK raporunun neden hazırlanmadığını sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Özgündüz, 3. Yargı Paketi kapsamında, Odatv davası sanıklarının tahliye isteminin mahkemece reddedilme nedenlerinden birinin TÜBİTAK’tan bir türlü gelmeyen bilirkişi raporu olduğuna dikkat çekti.

Özgündüz, önerge gerekçesinde şunlara yer verdi:

Bağımsız ve tarafsız gazetecilik ilkesiyle hareket eden, ülkemizde önemli çalışmalara imza atmış Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi; Ergenekon ve Balyoz davalarındaki eksiklikleri, “sehvenleri”, kasıtlı yapılanları, arkasındaki isimleri ve ayrıca çarpıtılan Wikileaks belgelerini ele almaları nedeniyle tutuklandıklarına dair kamuoyunda yaygın bir görüş olan sanıkların tutuklanmasına neden olan gösterilen ve ODATV bilgisayarlarına virüslü bir dosya ile yerleştirildiği Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve ABD merkezli Adli Bilişim Şirketi Data Devastation'dan alınan bilimsel raporlarla ispatlanan dosyayla ilgili gözler TÜBİTAK’a çevrilmiştir”.

Özgündüz’ün bakan Ergün’e soruları şöyle:

-Bahsi geçen bilirkişi raporunun, 3 aydır hazırlanamamasının nedenleri nelerdir? Bu konuda herhangi bir araştırma yapılması için herhangi bir talimat verdiniz mi? Verdiyseniz sonuçları nelerdir? Vermediyseniz vermeyi düşünüyor musunuz?

-Söz konusu bilirkişi raporu nasıl hazırlanmaktadır?

-TÜBİTAK’tan hâlâ gelmeyen raporun, sanıkların özgürlüğü ile paralel olduğu düşünülürse bu gecikme konusunda herhangi bir idari işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

-Daha önce, kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen davayla ilgili TÜBİTAK raporunun benzer biçimde geciktiği düşünülürse ülkenin gündemini biçimlendiren bu davalardaki rapor gecikmeleri ihmalden mi kaynaklanmaktadır? Yoksa bu konuda TÜBİTAK’ta aksayan, yetersiz kalan birimler mi bulunmaktadır? Bu konuda herhangi bir çalışma yapıp, önlem almayı düşünüyor musunuz?

-Geçtiğimiz 10 yıl içinde TÜBİTAK’tan çeşitli kurum ve kuruluşlarca istenen bilirkişi rapor sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı 3 ay içinde, kaçı 3 aydan daha uzun sürede ilgili birimlere gönderilmiştir? Bunlardan kaçı mahkemeler tarafından talep edilmiştir?