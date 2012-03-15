T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Bakan Ergin'e: Hasta tutukluların tahliyesi için ne kadar kötüleşmeleri gerekli?

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

15 Mart 2012 15:36



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara


CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlüleri TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gürkut Acar, tek böbreğinde büyük sorun yaşayan Yasemin Karadağ için, “Tutuksuz yargılanması için ne kadar kötüleşmesi gerekmektedir” diye sordu.

CHP’li Acar'ın Adalet Bakanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:

Halen tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevlerinde bulunan Yasemin Karadağ, Fatma Tokmak, Hediye Aksoy, Lokman Akbaba, Halil Güneş ve CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da aralarında bulunduğu birçok kişinin ağır hastalıklarla mücadele ettiği bilinmektedir. Bu kişilerin tedavilerinin zamanında ve gerektiği şekilde yaptırılması, Bakanlığınızın sorumluluğundadır.

- Halen cezaevlerinde bulunan ve kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülerin sayısı nedir? Son 10 yılda cezaevinde kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Bu kişilerin kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür ve ölüm nedenleri nedir?

- Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yasemin Karadağ’ın, bir böbreğinin çalışmadığı, diğer böbreğinin de yüzde 18 oranında çalıştığı, yüksek tansiyon hastası olduğu yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilerle Adalet Bakanlığı’nın elindeki bilgiler örtüşmekte midir? Bu rahatsızlıklar, ağır hastalık sayılmamakta mıdır? Bu kişinin, tutuksuz yargılanması için durumunun daha ne kadar kötüleşmesi gerekmektedir?

- CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal ve yukarıda sayılan diğer kişilerin avukatları ve yakınlarınca gündeme getirilen sağlık sorunları ile Bakanlığınızın elindeki bu kişilerle sağlık raporları arasındaki farklar nedir? Gündeme getirilen sağlık sorunları, hangi gerekçelerle tahliye için yeterli görülmemektedir? Bu raporların bağımsız uzmanlarca denetlenmesi mümkün olacak mıdır?

- Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, gerekli ve yeterli sağlık hizmetlerini alamaması, en temel hak olan yaşam hakkının korunmasını güçleştirmeyecek midir? Özgürlüğünden mahrum bırakılmanın yanında ikinci bir cezalandırma değil midir?

- Tutuklu ve hükümlülerin gerekli ve yeterli sağlık hizmeti alıp almadığının kontrolü yapılabilmekte midir? Bunun kontrolü için bir tarafsız bir organizasyon oluşturulacak mıdır? Tabip odaları gibi konuyla ilgili meslek örgütlerinin bu sürece katılımı sağlanarak, kamuoyundaki şüphelerin ve sanıklar ile sanık yakınlarının kaygıları giderilecek midir?

 

ETİKETLER

CHPSadullah Ergin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24