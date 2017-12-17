CHP’den Bahçeli tepkisi: Deniz Gezmiş’i ağzına alacak en son insandır

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Parti Meclis üyesi ve Antalya Milletvekili Devrim Kök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Deniz Gezmiş üzerinden eleştirdi. Kök, \"Deniz Gezmiş’in parkasının altında gemicikler yok, villalar yok, dolarlar yok. Kısa ama onurlu bir hayat var” dedi.

CHP Melikgazi İlçe Kongresi,Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu\'nda yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını yapan CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda Antalya Milletvekili Devrim Kök, iktidara ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. İktidara yüklenen Kök, şöyle dedi:

\"Bir yoldaşlık bilinci için CHP olarak Cumhuriyet değerlerini bu üfürükçü gruba bırakmayacağız. Bunun yanında televizyonda biri çıkıyor sözüm ona sporcu, eski futbolcu Cumhurbaşkanı için ‘Parkasız Deniz Gezmiş’ diyor. Arkasında da mevcut Cumhurbaşkanının bir \'koltuk değneği\' var, siz ismini biliyorsunuz. Arkasından diyor ki ‘Çok ayıp seni kınıyorum, koca Cumhurbaşkanını bir dönemin teröristsine nasıl benzetirsin?\' diyor. Açıkça ilan ediyorum, CHP milletvekili olarak söylüyorum; \'Deniz Gezmiş bizim namusumuz, onurumuzdur. Deniz Gezmiş halktır, devrimcidir, aydındır, bu coğrafyada emperyalizme karşı mücadele eden bir kahramandır. Onun için bizim kutsallarımıza dil uzatmayı bıraksınlar. Deniz Gezmiş’in parkasının altında gemicikler yok, villalar yok, dolarlar yok. Geçmişinde çok şerefli kısa ama onurlu bir hayat var. Deniz Gezmiş ismini silemezler. Teröriste bakmak istiyorlarsa bu memleketi inançlarına göre, yaşam biçimlere kültürlerine göre ayıranlara baksınlar. Hukuku bir kenara bırakıp, nerede bir yobaz varsa onları devletin en can alıcı noktalarına yerleştirenlere baksınlar. Deniz Gezmiş çok temizdir, onların ağzına falan yakışmaz. Biraz önce söylediğim şahıs var ya 80 öncesinde Türkiye’de onların neler yaptığını herkes iyi biliyor. Onun için Deniz Gezmiş’i ağzına alacak en son insanlardan biri de odur.\"

“FÜTURSUZLAŞTILAR, GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT EDİYORLAR”

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de konuşmasında partililere birlik çağrısı yaptı. Keskin, bir ve beraber olmaları halinde başarılı olacaklarını aksi halde parçalanıp gideceklerini anlatırken \"İşte bugünkü zihniyetin istediği bu. CHP’nin parçalanmasını istiyorlar” diye konuştu.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösteren Keskin, “Belediye başkanlarını görevden alıyor, devamı gelecek diyor. Fütursuzlaştılar, genel başkanımızı tehdit eden Bakan, Cumhurbaşkanı var. Bu sıradan cümleler değil. Genel başkanımıza ‘sen bittin’ diyen, İçişler Bakanlığında oturan zat.. O yüzden bizi sıkı durursak, diri olursak mücadele ederiz. Biz birbirimize düşersek, kaybederiz” ifadelerini kullandı.

\"OY KAYBETMEYE BAŞLAYINCA ATATÜRK DİYORLAR\"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da kongrede yaptığı konuşmada iktidara yüklendi. “CHP\'liler demokrasiye inanan, bu uğurda bedel ödeyenlerdir” diyen Arık, “İktidarda kalabilmek için şer odakları ile birlikte olabiliyor. Tıpkı, FETÖ ile PKK ile birlikte oldukları gibi. Bizim asgari ücretlimiz, fakirimiz fukaramız kuruşuna vergi öderken, bunlar vergi ödememek için cennet adalarında şirketler kuruyor. Bizim emeklimiz ay sonunu nasıl getirecek diye düşünürken, bunların emekli enişteleri milyon dolarları cennet adalarına transfer ediyor. Bizim çocuklarımız işsizlikten bunalırken, bunların çocukları milyon dolarla transfer ediyor” diye konuştu.

İktidarın oy kaybettiğini ve kaybettiğini anlayınca da Atatürk demeye başladıklarını savunan Arık, \"Şimdi baktılar oy oranları düşüyor; \'Atatürk\' diyorlar. Atatürk’e hakaret edenler de saraylarda ağırlanıyor. Siz Atatürkçü olamazsınız, Atatürkçülük bir gömlek değildir, yürektir. Bu yürek sizde olmaz. Bu yürek size ağır gelir” diye konuştu.

\"ZARRAB NE KADAR MİLLİYSE SİZ DE O KADAR MİLLİSİNİZ”

ABD\'de yargılanan Reza Zarrab üzerinden de iktidarı eleştiren Arık, şunları söyledi:

\"Biz milli ve yerli bir iktidarız\' diyorlar. Bize, ‘siz gayri millisiniz’ diyorlar. Atatürk’ün partisine diyorlar. Bizim genlerimizde Kuvay-i Milliye var. Gayri milli olan sizsiniz. Ege’den 18 adamıza Yunan Bayrağı dikiliyor sessiz kalıyorlar, Süleyman Şah türbesini bırakıp kaçıyorlar, sonra biz milliyiz diyorlar. Caddelerden, statlardan Atatürk’ün ismini, İnönü ismini, cumhuriyet ismini 19 Mayıs ismini bir bir çıkarmışlar. Ama Atatürk’ü silemeyeceksiniz. Sizin milliliğiniz önüne yattığınız Zarrab’ın milliliği kadardır. Zarrab ne kadar milliyse siz de o kadar millisiniz.”

Knuşmaların ardından seçimlere geçildi. CHP Melikgazi İlçe yönetimi için mevcut Başkan Avukat İbrahim Kaan ve emekli öğretmen Nurettin Parlak yarıştı.



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