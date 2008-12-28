CHP’den azınlık açılımı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, çarşaf ve türban açılımının ardından bu kez de Musevi ve Ermeni cemaati üyesi Türk vatandaşlarına rozet takarak üye yaptı.



Çarşaf ve türban açılımıyla dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanlığı, bu kez de Musevi ve Ermeni cemaati üyesi Türk vatandaşlarına rozet takarak üye yaptı.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen törende azınlıklardan ve farklı partilerden 4 binin üzerinde kişi CHP'ye katıldı.



İl Başkanı Gürsel Tekin, son 6 ayda partilerine 70 binin üzerinde kişinin katıldığını söyledi. İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olmak için 1 Aralık'ta istifasını Deniz Baykal'a sunduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Tekin, "Her seçimdeki adaylık sürecinde genel başkanımız bütün il başkanlarının istifalarını alırlar. Gerek duydukları zaman da istifayı işleme koyarlar. İstanbul için şu anda netleşmiş bir şey yok. Ama çok ciddi isimlerle karşınıza çıkacağız" diye yanıtladı.



Arıtman'a tepki



CHP rozeti takılan gazeteci Raffi Araks Hermonn, Ermeni asıllı olduğunu belirterek, "Ama çok şükür ki, Türkiyeliyim. CHP'ye katılmaktan da mutluluk duydum" dedi. CHP’li Canan Arıtman'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine de Hermonn, "Arıtman'ın söylediklerini tasvip etmek mümkün değil. Sözler kendisini ilgilendirir. Bu partide Arıtman gibi insanlar olduğu gibi, Kılıçdaroğlu gibi insanlar da var" yanıtını verdi.



Rozet takılması planlanan eski Osmanlı paşalarından, Ermeni asıllı Ohannes Topakian Paşa'ın torunu Hrant Topakian'ın, yoğunluk nedeniyle rahatsızlandığı ve bu yüzden törene katılamadığı öğrenildi.



Bakırköy'den 3 bin, Beylikdüzü'nden 500, Kıraç'tan 400, Kağıthane'den 320 kişinin CHP'ye katıldığı törende, çarşaflı ve türbanlıların da izleyiciler arasında yer aldığı görüldü.

