CHP'den Aydın'a sürpriz aday

Aydın'da, CHP sürpriz bir belediye başkan adayı ile yerel seçimlere giriyor. Aydın CHP Milletvekili Özlem Çerçioğlu, Aydın’da belediye başkan adayının kendisi olduğunu açıkladı.



CHP Genel Merkezi’nce, adaylık konusunda kendisine tebligatın yapıldığını açıklayan Aydın CHP Milletvekili Özlem Çerçioğlu, şunları söyledi:



“Milletvekili olarak da belediye başkanı olarak da partimin vereceği karar doğrultusunda Aydın halkına hizmet etmeye hazırım. Aydın’da diğer partilerin adayları belli oldu. CHP olarak da yarışta ben varım. Adaylığım parti genel merkezince bana tebliğ edildi. Sadece resmi açıklama kaldı. Diğer partililerin tüm belediye başkan adaylarına da başarılar diliyorum. Daha önce görev yapan başkanlara da teşekkür ediyorum. CHP olarak bizim iddiamız yapılanların daha iyisini yapmak. Bu iddia ile yola çıktık.”



Çerçioğlu, Aydın’ın İncirliova İlçesi’nde CHP’den belediye başkan aday adayı olan Fadime Orbay’a da destek verdi. 2007 yılında hayatını kaybeden İncirliova Belediye Başkanı CHP’li Yahya Orbay’ın eşi olan Fadime Orbay ise “Sayın vekilimin de bir kadın olarak belediye başkanlığına aday olması beni çok sevindirdi. Yalnız olmadığımı hissettim, çok mutlu oldum. Ondan güç alıyorum. Umarım birlikte çok güzel işler başarıp, büyük projelere imza atarız. Halkımız bize görev verirse var gücümüzle çalışarak ayırım yapmadan her kesime hizmet edeceğiz” dedi.